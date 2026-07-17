Magno Malta é o mais rejeitado pelo eleitor capixaba para governador

A nova pesquisa Quaest, divulgada pelo site A Gazeta nesta quinta-feira (16), aponta que o senador Magno Malta (PL) concentra o maior índice de rejeição entre os nomes avaliados para a disputa pelo Governo do Espírito Santo. De acordo com o levantamento, 55% dos eleitores afirmam que não votariam no parlamentar em nenhuma hipótese para assumir o Palácio Anchieta.

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O ex-governador Paulo Hartung (PSD) aparece na segunda posição do ranking de rejeição, com 35% dos eleitores descartando apoiá-lo. Logo atrás está o deputado federal Helder Salomão (PT), rejeitado por 34% dos entrevistados.

Como a diferença entre os dois está dentro da margem de erro de três pontos percentuais, eles permanecem tecnicamente empatados nesse indicador.

Já o governador Ricardo Ferraço (MDB) registrou com 31%.

Entre todos os pré-candidatos avaliados pela Quaest, Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi o nome com menor rejeição. Apenas 21% dos entrevistados afirmaram que não votariam no ex-prefeito de Vitória para o Governo do Estado.