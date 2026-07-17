Mais de 600 pinos de cocaína e 2 kg de maconha são apreendidos no ES

Mais de 600 pinos de cocaína e dois quilos de maconha foram apreendidos no fim da tarde desta quinta-feira (16), no bairro Cabral, em Vitória. O material estava escondido em uma área de vegetação fechada.

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Segundo a Polícia Militar, uma equipe fazia patrulhamento a pé em uma região conhecida como “Arena” quando avistou dois homens. Ao perceberem a aproximação dos agentes, os suspeitos correram em direção a becos e a uma área de mata.

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Os policiais fizeram buscas pela região, mas não conseguiram localizar os dois homens. Durante a varredura, encontraram três sacolas com drogas.

Ao todo, foram recolhidos três tabletes de maconha, que pesaram aproximadamente dois quilos, 615 pinos de cocaína e outros 177 gramas da mesma substância. A equipe também apreendeu quatro unidades de um material identificado na ocorrência como “pac”.

Todo o material foi encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Vitória. Ninguém foi preso durante a ação.