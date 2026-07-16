Cidades

Marataízes em Ação leva mutirão de serviços à população

O evento também terá exame preventivo para câncer de boca e sessões de auriculoterapia.

Marataízes em Ação
Foto: Márcia Leal/PMCI

Neste sábado (18), o programa Marataízes em Ação fará mais um mutirão de atendimentos. O evento acontecerá na rua Divisa, no bairro Filemon Tenório, na Barra.

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Moradores da região poderão ter acesso a serviços como corte de cabelo gratuito e um espaço infantil com brinquedos. Além disso, haverá oferta de vagas limitadas para a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional. O atendimento ocorrerá por ordem de chegada.

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Serviços de saúde e cuidados aos pets

Na ação, o público também terá atendimentos de saúde, como: vacinação, teste de glicemia e aferimento de pressão arterial. O evento também terá exame preventivo para câncer de boca e sessões de auriculoterapia.

Para os pets, haverá vacina antirrábica para cães e gatos. Uma feira de adoção também buscará novos lares para os animais disponíveis. A programação ainda contará com ações de prevenção e combate às arboviroses.

Outros serviços

O Dia D também terá atendimentos do Sine, do Qualificar ES e da Casa do Cidadão. A população poderá, ainda, solicitar certidões, buscar orientações sobre alistamento militar e registrar demandas do bairro.

Além disso, equipes municipais prestarão serviços ligados à cidadania, à assistência social, à empregabilidade e à qualidade de vida.

Serviço

Marataízes em Ação – Dia D

  • Data: sábado, 18 de julho
  • Local: Rua da Divisa, bairro Filemon Tenório, na Barra

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Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

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