Vitória abre processo seletivo com vagas para assistentes sociais

A Secretaria de Assistência Social (Semas) abre, a partir desta quarta-feira (15), o processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais na função de assistente social, com carga horária de 30 horas semanais. Estão sendo ofertadas seis vagas, sendo uma para pessoas com deficiência (PCD) e duas para candidatos negros ou indígenas, além da formação de cadastro de reserva.

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As pessoas interessadas deverão se inscrever exclusivamente por meio da internet, conforme edital Nº 015/2026. Para realizar o procedimento, o candidato precisa acessar o endereço eletrônico selecao.vitoria.es.gov.br, efetuar o login e preencher a Ficha de Inscrição Online. Como requisito, exige-se ensino superior completo em Serviço Social, registro ativo no Conselho Regional da classe e exercício profissional mínimo de seis meses, que deve ser comprovado conforme o edital.

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A inscrição estará disponível a partir das 8 horas do dia 15 até as 23h59 do dia 24 de julho, de forma ininterrupta, considerando o horário oficial de Brasília. No momento do cadastro, o candidato deve preencher os campos de acordo com as orientações do site. Caso ocorra algum equívoco no preenchimento das informações, será possível realizar correções antes da finalização. Ao clicar em enviar, o candidato se responsabiliza legalmente pelos dados declarados.

No exercício da função, o profissional atuará diretamente no fortalecimento do acolhimento à população. O trabalho envolve na realização de diagnósticos, estudos e pesquisas que forneçam subsídios para a consolidação de políticas públicas protetivas, diretrizes e planos voltados para a manutenção de serviços e programas sociais essenciais.

As dúvidas em relação ao processo seletivo devem ser esclarecidas junto à Gerência de Planejamento e Gestão do Suas pelo e-mail [email protected] ou na Coordenação de Recrutamento e Seleção pelo endereço [email protected]. O candidato deve acompanhar todas as publicações oficiais desde a abertura até a convocação final por meio do Diário Oficial do Município, no site diariooficial.vitoria.es.gov.br, e também na página da seleção. O município não se responsabiliza por informações divulgadas em outros canais.

A secretária de Assistência Social, Carla Scardua, destaca que a chegada desses novos profissionais reforça a rede de proteção do município. Segundo a gestora, o preenchimento dessas vagas é fundamental para garantir o atendimento contínuo das famílias que dependem dos serviços públicos, assegurando que o amparo que a Assistência Social chegue de forma rápida e eficiente a quem mais precisa.