Marcelo Santos cumpre agenda em Cachoeiro, onde lançará campanha para deputado federal em agosto
O ato está marcado para o dia 22 de agosto e deve reunir apoiadores e lideranças de diversos municípios do Sul do Estado.
O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), deputado estadual Marcelo Santos (União Brasil), cumpriu agenda, neste sábado (25), em Cachoeiro de Itapemirim. O parlamentar participou de eventos na cidade, ao lado de lideranças políticas, vereadores e moradores.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A programação começou pela manhã, com a participação no MotoFest Cachoeiro. Na sequência, o deputado esteve na confraternização do Encontro entre Amigos da Geração 70/80, realizada no Atlético Clube Ita, um dos eventos sociais tradicionais do município.
A agenda antecede o lançamento oficial da campanha de Marcelo Santos, que vai disputar uma vaga para deputado federal. Em Cachoeiro, o ato está marcado para o dia 22 de agosto e deve reunir apoiadores e lideranças de diversos municípios do Sul do Estado. O local e o horário do evento ainda serão divulgados.
Marcelo Santos está em seu sexto mandato consecutivo como deputado estadual. Desde 2023, preside a Assembleia Legislativa do Espírito Santo e também exerce a presidência estadual do União Brasil.
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