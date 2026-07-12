Mulher mata homem a pauladas em Conceição do Castelo; entenda o que aconteceu
A autora do crime foi conduzida à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante e autuada em flagrante por homicídio.
A Polícia Militar prendeu uma mulher de 48 anos suspeita de matar um homem de 59 anos a pauladas no bairro Arthur Soares, em Conceição do Castelo. Ela foi presa na última quinta-feira (10).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Em depoimento à Polícia Militar a suspeita afirmou que reagiu depois de sofrer agressões físicas e uma tentativa de violência sexual por parte da vítima.
Inicialmente, a mulher apresnetou uma versão diferente. Ela contou aos policiais que dois homens encapuzados invadiram a casa onde ela e a vítima moravam e mataram o homem. Após receber atendimento médico por causa de ferimentos, ela mudou a versão e confessou o crime.
O homem foi assassinado com golpes de madeira na cabeça. O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML). A autora do crime foi conduzida à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante e autuada em flagrante por homicídio.
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