Mulher mata homem a pauladas em Conceição do Castelo; entenda o que aconteceu

A Polícia Militar prendeu uma mulher de 48 anos suspeita de matar um homem de 59 anos a pauladas no bairro Arthur Soares, em Conceição do Castelo. Ela foi presa na última quinta-feira (10).

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Em depoimento à Polícia Militar a suspeita afirmou que reagiu depois de sofrer agressões físicas e uma tentativa de violência sexual por parte da vítima.

Inicialmente, a mulher apresnetou uma versão diferente. Ela contou aos policiais que dois homens encapuzados invadiram a casa onde ela e a vítima moravam e mataram o homem. Após receber atendimento médico por causa de ferimentos, ela mudou a versão e confessou o crime.

O homem foi assassinado com golpes de madeira na cabeça. O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML). A autora do crime foi conduzida à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante e autuada em flagrante por homicídio.