Menino de 5 anos visita sede da PM para reencontrar “amigos policiais” em Mimoso do Sul

Um encontro cheio de carinho marcou a rotina dos policiais militares da 15ª Companhia, em Mimoso do Sul, nesta terça-feira (21). Miquéias, de apenas 5 anos, visitou a sede da unidade para reencontrar os agentes da Patrulha Escolar, a quem chama de amigos.

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O menino estava acompanhado do pai quando viu os militares entrando na companhia. Ao reconhecê-los, Miquéias pediu para entrar no local e conversar com os policiais.

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O pedido foi atendido, e o pequeno visitante recebeu uma recepção especial de todos os militares que estavam na unidade. Durante a visita, ele conheceu a sede da 15ª Companhia e demonstrou carinho e admiração pelo trabalho da Polícia Militar.

Miquéias já conhecia os agentes por meio das atividades da Patrulha Escolar. O projeto aproxima os policiais dos estudantes e ajuda a fortalecer os vínculos entre a comunidade escolar e as forças de segurança.

Para guardar a lembrança, os militares registraram o encontro em uma fotografia. A imagem simbolizou a alegria do menino ao rever os policiais e o afeto criado durante as ações realizadas nas escolas.

A visita espontânea transformou um momento comum de trabalho em uma demonstração de confiança, amizade e reconhecimento. Para os policiais, o carinho de Miquéias também reforçou a importância da proximidade com as crianças e com toda a comunidade de Mimoso do Sul.