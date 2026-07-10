Mimoso do Sul: Idaf realiza mutirão para reconstituição de processos perdidos nas enchentes

Devido às fortes chuvas que atingiram o município de Mimoso do Sul, em março de 2024, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) vai realizar um mutirão para reconstituir os processos físicos da gerência local do município que foram danificados durante as enchentes. Ação acontecerá nos dias 30 e 31 de julho, e 1º de agosto, em frente ao escritório do Idaf, em Mimoso do Sul.

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Quem tem algum processo físico no Idaf e não compareceu à gerência local de Mimoso do Sul após o ocorrido, pode participar do Mutirão de atendimento para protocolar gratuitamente um novo processo.

É preciso ter em mãos: a documentação do imóvel; Carteira de Identidade (RG); Cadastro de Pessoa Física (CPF), ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do titular do imóvel, do cônjuge ou demais proprietários e possuidores, se houver. Leve os documentos originais, digitalização e cópias serão realizados no local.

Além de uma equipe do Idaf no local, terá a participação dos alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência, Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), que fazem parte do programa IntegraCAR, que irão priorizar o atendimento a processos de inscrição e validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

A ação acontece com o apoio da prefeitura municipal, do sindicato rural de Mimoso do Sul, e da Agência de Desenvolvimento das Micros e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Aderes).

Serviço

Data: 30 e 31 de julho, e 1° de agosto.

Local: Em frente ao escritório do Idaf de Mimoso do Sul, localizado na Rua Dr. José Coelho dos Santos, nº 231 – Casa do Produtor – Centro.