Monstros sobre rodas: Cariacica entra na rota mundial da Hot Wheels
A apresentação contará com os tradicionais Monster Trucks da Hot Wheels®, além de motos em manobras radicais, saltos, efeitos de pirotecnia e carros
O município de Cariacica entrou na rota sul-americana do Hot Wheels Monster Trucks Live™ 2027. O espetáculo será realizado no município no dia 5 de junho de 2027 e promete reunir atrações para toda a família.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A apresentação contará com os tradicionais Monster Trucks da Hot Wheels®, além de motos em manobras radicais, saltos, efeitos de pirotecnia e carros sendo destruídos durante o show.
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A produção internacional combina velocidade, acrobacias e veículos gigantes em uma experiência que já conquistou públicos de diferentes países.
Na temporada anterior, mais de 250 mil ingressos foram adquiridos. Algumas arenas esgotaram rapidamente, o que levou a organização a abrir novas sessões para atender à procura.
Agora, será a vez de o público capixaba acompanhar o espetáculo de perto. A apresentação em Cariacica está marcada para o dia 5 de junho de 2027.
As informações sobre o local, os horários e a venda de ingressos serão divulgadas em breve.
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