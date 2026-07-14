Moradores da Barra terão Dia D de serviços neste sábado (18)

A ação no bairro mais populosos de Marataízes contará com a presença do prefeito Toninho Bitencourt, dos secretários municipais e de dezenas de servidores públicos municipais que prestaram os mais variados tipos de atendimento aos moradores do Filemon Tenório e bairros vizinhos.

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Haverá como novidade corte de cabelo, parquinho com brinquedos para as crianças e muito mais. Neste Dia D de prestação de serviços, a PMMl, por meio da Casa do Cidadão, equipamento da estrutura da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho (SEMASHT) disponibilizará até 500 agendamentos para fazer a nova Carteira de Identidade Nacional. Serão de 100 a 200 no sábado e o restante dividido nas semanas subsequentes.

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Os moradores terão também durante o 9º Marataízes em Ação:

Auriculoterapia

Vacinação contra raiva para pets

Feira de Adoção de Cães e Gatos

Vacinação

Teste de glicemia

Verificação de pressão arterial

Exame para detecção de câncer de boca

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)

Solicitação de emissão gratuita de certidões

Técnico para dúvidas e atendimento

Alistamento Militar

SINE

Cursos Qualificar ES

Carteirinha de transporte para idoso e PCD

Protocolo Geral para registrar situações do bairro

Limpeza das vias

Trabalho integrado nas residências com orientações sobre Arboviroses / Tratamento / eliminação de possíveis criadouros do mosquito.

Iniciado em maio pelo bairro Acapulco, o Mutirão de Serviços Marataízes em Ação já passou também pelo Pontal, Belo Horizonte, Santa Tereza, Pedrolândia, Boa Vista do Sul, Jacarandá e o oitavo, que será nesta quinta-feira, 16 de julho, na Fazendinha.

A Prefeitura de Marataízes está sempre próxima ao cidadão e levando serviços de qualidade a quem mais precisa. Quase seis mil pessoas já receberam atendimento nas sete edições da ação já realizadas.