Moradores da Barra terão Dia D de serviços neste sábado (18)
Haverá como novidade corte de cabelo, parquinho com brinquedos para as crianças e muito mais.
A ação no bairro mais populosos de Marataízes contará com a presença do prefeito Toninho Bitencourt, dos secretários municipais e de dezenas de servidores públicos municipais que prestaram os mais variados tipos de atendimento aos moradores do Filemon Tenório e bairros vizinhos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Haverá como novidade corte de cabelo, parquinho com brinquedos para as crianças e muito mais. Neste Dia D de prestação de serviços, a PMMl, por meio da Casa do Cidadão, equipamento da estrutura da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho (SEMASHT) disponibilizará até 500 agendamentos para fazer a nova Carteira de Identidade Nacional. Serão de 100 a 200 no sábado e o restante dividido nas semanas subsequentes.
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Os moradores terão também durante o 9º Marataízes em Ação:
- Auriculoterapia
- Vacinação contra raiva para pets
- Feira de Adoção de Cães e Gatos
- Vacinação
- Teste de glicemia
- Verificação de pressão arterial
- Exame para detecção de câncer de boca
- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)
- Solicitação de emissão gratuita de certidões
- Técnico para dúvidas e atendimento
- Alistamento Militar
- SINE
- Cursos Qualificar ES
- Carteirinha de transporte para idoso e PCD
- Protocolo Geral para registrar situações do bairro
Limpeza das vias
Trabalho integrado nas residências com orientações sobre Arboviroses / Tratamento / eliminação de possíveis criadouros do mosquito.
Iniciado em maio pelo bairro Acapulco, o Mutirão de Serviços Marataízes em Ação já passou também pelo Pontal, Belo Horizonte, Santa Tereza, Pedrolândia, Boa Vista do Sul, Jacarandá e o oitavo, que será nesta quinta-feira, 16 de julho, na Fazendinha.
A Prefeitura de Marataízes está sempre próxima ao cidadão e levando serviços de qualidade a quem mais precisa. Quase seis mil pessoas já receberam atendimento nas sete edições da ação já realizadas.
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