Moradores relatam presença de onça no Litoral Sul

Dois relatos sobre o possível aparecimento de uma onça mobilizaram agentes ambientais e deixaram moradores em alerta na região do bairro Benevente, em Anchieta. Apesar das buscas realizadas na região, as equipes não encontraram o animal nem qualquer vestígio que confirmasse a presença dele.

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Segundo Paulo Henrique Rocha, gerente de Fiscalização Ambiental do município, os possíveis avistamentos teriam ocorrido em momentos diferentes. O primeiro foi relatado na noite de terça-feira (21). Já o segundo teria acontecido na manhã desta quarta-feira (22).

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Após receber as informações, agentes foram até os locais indicados para verificar a situação. Durante a vistoria, porém, não localizaram pegadas, marcas ou outros sinais que pudessem comprovar a passagem de uma onça pela área.

A orientação é que qualquer pessoa que aviste um animal com características semelhantes comunique imediatamente às autoridades. O morador deve informar, com a maior precisão possível, o local e o horário do avistamento.

A Guarnição Ambiental da Guarda Civil Municipal poderá seguir até a região para realizar novas buscas. Dependendo da situação, outros órgãos também poderão participar da ação, como a Polícia Militar Ambiental.

As autoridades reforçam que moradores não devem se aproximar, perseguir ou tentar capturar o animal. A recomendação é manter distância e acionar as equipes responsáveis. Quem tiver informações sobre o possível aparecimento do animal pode entrar em contato pelos seguintes números: Guarda Municipal: 153 ou (28) 99255-4103