Motociclista fica ferido após acidente em cruzamento no Centro de Cachoeiro

Um acidente envolvendo uma motocicleta deixou uma pessoa ferida na tarde deste sábado (11), no Centro de Cachoeiro de Itapemirim.

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A ocorrência foi registrada no cruzamento da Avenida Pinheiro Júnior com o acesso à Ponte Fernando de Abreu.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada. A vítima recebeu os primeiros socorros e posteriormente foi encaminhada para um hospital. Não há informações sobre o seu estado de saúde.