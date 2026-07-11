Motociclista fica ferido após acidente em cruzamento no Centro de Cachoeiro
A ocorrência foi registrada no cruzamento da Avenida Pinheiro Júnior com o acesso à Ponte Fernando de Abreu.
Um acidente envolvendo uma motocicleta deixou uma pessoa ferida na tarde deste sábado (11), no Centro de Cachoeiro de Itapemirim.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A ocorrência foi registrada no cruzamento da Avenida Pinheiro Júnior com o acesso à Ponte Fernando de Abreu.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada. A vítima recebeu os primeiros socorros e posteriormente foi encaminhada para um hospital. Não há informações sobre o seu estado de saúde.
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