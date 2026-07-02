Motociclista fica ferido em acidente no acesso ao IBC em Cachoeiro
Motociclista fica ferido em acidente no acesso ao IBC em Cachoeiro
Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente na noite desta quarta-feira (1), no acesso ao bairro IBC, na Avenida José Félix Chein, em Cachoeiro de Itapemirim. A colisão foi registrada por uma câmera de segurança da região.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a Polícia Militar, o motorista do Ford Ka e o motociclista, que conduzia uma Honda CG, não possuíam Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
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O trecho onde ocorreu a colisão já é conhecido por frequentes acidentes, o que reforça o alerta para motoristas e motociclistas que passam pelo local. Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde atualizado do motociclista.
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