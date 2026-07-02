Motociclista fica ferido em acidente no acesso ao IBC em Cachoeiro

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente na noite desta quarta-feira (1), no acesso ao bairro IBC, na Avenida José Félix Chein, em Cachoeiro de Itapemirim. A colisão foi registrada por uma câmera de segurança da região.

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De acordo com a Polícia Militar, o motorista do Ford Ka e o motociclista, que conduzia uma Honda CG, não possuíam Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

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O trecho onde ocorreu a colisão já é conhecido por frequentes acidentes, o que reforça o alerta para motoristas e motociclistas que passam pelo local. Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde atualizado do motociclista.