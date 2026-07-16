Mulher é presa com grande quantidade de emagrecedores ilegais no ES

Uma operação contra a venda clandestina de canetas injetáveis e outros medicamentos para emagrecimento terminou com uma mulher presa e diversos produtos apreendidos nesta quinta-feira (16), no Espírito Santo.

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A Polícia Federal cumpriu diligências em duas residências e duas clínicas médicas localizadas nos municípios de Vitória, Cariacica e Linhares.

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As investigações apontam que medicamentos sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) eram adquiridos, armazenados, distribuídos e comercializados irregularmente.

Segundo a PF, os responsáveis anunciavam e negociavam os produtos por redes sociais e aplicativos de mensagens.

Em Linhares, uma mulher foi presa em flagrante após os agentes encontrarem uma grande quantidade de medicamentos destinados à revenda.

De acordo com a Polícia Federal, parte dos produtos tinha comercialização proibida ou não possuía autorização para venda no Brasil.

Durante a ação, os policiais apreenderam seringas com substâncias usadas para emagrecimento e dezenas de frascos rotulados como tirzepatida.

Também foram encontrados outros medicamentos emagrecedores, cerca de seis quilos de comprimidos a granel e baldes com pílulas sem identificação individual.

As equipes ainda recolheram celulares, frascos, embalagens, sacolas, envelopes de remessa postal e materiais usados no armazenamento e no envio das mercadorias.

Todo o conteúdo apreendido passará por perícia. A análise deverá identificar a composição, a origem e a situação sanitária dos produtos.

As investigações continuam para localizar outras pessoas que possam participar do fornecimento e da distribuição dos medicamentos.

A mulher poderá responder por armazenar, distribuir ou comercializar produtos medicinais sem registro no órgão sanitário competente.