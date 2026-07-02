Mulher foragida por homicídio em Mimoso é presa em Piúma

Uma mulher de 23 anos, investigada por envolvimento em um homicídio ocorrido em Mimoso do Sul, foi presa pela Polícia Civil do Espírito Santo nessa quarta-feira (1º), em Piúma, no Sul do Estado.

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A prisão foi realizada pela Delegacia de Polícia de Piúma. Contra a investigada havia um mandado de prisão preventiva em aberto pelos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores.

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Segundo a Polícia Civil, a mulher estava foragida desde a expedição da ordem judicial. Após diligências, os policiais localizaram a investigada e fizeram contato com familiares. Depois da negociação, ela se apresentou espontaneamente na unidade policial, onde o mandado foi cumprido.

A investigação apura a morte de Flávio do Nascimento dos Reis, registrada em setembro de 2023, em Mimoso do Sul. De acordo com a Polícia Civil, a vítima teria sido atraída para um imóvel sob o pretexto de fazer uso de entorpecentes.

No local, ainda conforme a apuração, Flávio foi surpreendido por dois comparsas da investigada, entre eles um adolescente. Durante a ação criminosa, a mulher teria permanecido vigiando a área para impedir a aproximação de outras pessoas e garantir a execução do crime.

As investigações apontaram que o homicídio foi motivado por uma dívida relacionada ao tráfico de drogas. A Polícia Civil informou que o crime foi praticado por motivo torpe, mediante dissimulação, com meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

O corpo de Flávio foi encontrado dois dias depois em uma área de pasto. O caso passou a ser investigado e resultou na identificação dos envolvidos.

Segundo a Polícia Civil, o mandante do crime e o executor já foram julgados pelo Tribunal do Júri da Comarca de Mimoso do Sul. Eles foram condenados a 35 e 30 anos de reclusão, respectivamente.

Após os procedimentos de praxe, a investigada foi encaminhada ao sistema prisional. Ela permanece à disposição da Justiça.