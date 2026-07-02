Mulher foragida por homicídio em Mimoso é presa em Piúma
Mulher de 23 anos era investigada por homicídio qualificado e corrupção de menores; crime ocorreu em 2023, em Mimoso do Sul.
Uma mulher de 23 anos, investigada por envolvimento em um homicídio ocorrido em Mimoso do Sul, foi presa pela Polícia Civil do Espírito Santo nessa quarta-feira (1º), em Piúma, no Sul do Estado.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A prisão foi realizada pela Delegacia de Polícia de Piúma. Contra a investigada havia um mandado de prisão preventiva em aberto pelos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores.
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Segundo a Polícia Civil, a mulher estava foragida desde a expedição da ordem judicial. Após diligências, os policiais localizaram a investigada e fizeram contato com familiares. Depois da negociação, ela se apresentou espontaneamente na unidade policial, onde o mandado foi cumprido.
A investigação apura a morte de Flávio do Nascimento dos Reis, registrada em setembro de 2023, em Mimoso do Sul. De acordo com a Polícia Civil, a vítima teria sido atraída para um imóvel sob o pretexto de fazer uso de entorpecentes.
No local, ainda conforme a apuração, Flávio foi surpreendido por dois comparsas da investigada, entre eles um adolescente. Durante a ação criminosa, a mulher teria permanecido vigiando a área para impedir a aproximação de outras pessoas e garantir a execução do crime.
As investigações apontaram que o homicídio foi motivado por uma dívida relacionada ao tráfico de drogas. A Polícia Civil informou que o crime foi praticado por motivo torpe, mediante dissimulação, com meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.
O corpo de Flávio foi encontrado dois dias depois em uma área de pasto. O caso passou a ser investigado e resultou na identificação dos envolvidos.
Segundo a Polícia Civil, o mandante do crime e o executor já foram julgados pelo Tribunal do Júri da Comarca de Mimoso do Sul. Eles foram condenados a 35 e 30 anos de reclusão, respectivamente.
Após os procedimentos de praxe, a investigada foi encaminhada ao sistema prisional. Ela permanece à disposição da Justiça.
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