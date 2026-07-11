Muniz Freire: confira as atrações da Festa de Emancipação Política da cidade

A Prefeitura de Muniz Freire, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, divulgou a programação oficial das comemorações pelos 135 anos de Emancipação Política do município e da 41ª Exposição Agropecuária. A programação será realizada entre os dias 23 e 26 de julho, no Parque de Exposições, na Sede do município, reunindo atrações culturais, religiosas, musicais, agropecuárias e turísticas.

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As comemorações terão início no domingo (19), com a Missa em Ação de Graças, na Paróquia Divino Espírito Santo. Na terça-feira (21), será realizado o Culto de Gratidão, na Igreja Presbiteriana. Já na quarta-feira (22), começam as atividades da Exposição Agropecuária, com a chegada dos animais ao parque e o início do tradicional Concurso Leiteiro.

A programação artística terá início na quinta-feira (23), com apresentação da banda Agitaê. Na sexta-feira (24) e no sábado (25), o público acompanhará os shows nacionais de Alemão do Forró e da dupla Israel & Rodolffo. O encerramento da programação musical será no domingo (26), com apresentação do artista local Raione.

Também integram a programação os shows de Álvaro Nobre, Numanice, Amizade do Samba, Glauco, Comparsas do Forró, Canarinho Tradição Fandangueira, Lira Munizfreirense e DJ Barbosa, oferecendo opções para diferentes públicos durante os quatro dias de festa.

Outro destaque será o rodeio profissional, que contará com narração do locutor Marco Brasil, reconhecido nacionalmente no segmento. A expectativa da organização é receber aproximadamente 13 mil pessoas por dia durante o evento.

Organização e Estrutura

A Administração Municipal intensificou os preparativos para garantir a realização da festa com segurança, organização e infraestrutura adequada. O trabalho é coordenado pela Secretaria Municipal de Cultura e a Associação Muniz Leite, com atuação integrada das demais secretarias e órgãos municipais.

A Assessoria de Governo acompanha a organização geral do evento, enquanto a Assessoria de Comunicação é responsável pela divulgação institucional e cobertura oficial das festividades.

As Secretarias Municipais de Administração e de Finanças realizam o cadastramento dos expositores e orientam os mesmos sobre as normas necessárias para participação na festa. Paralelamente, a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento executa as adequações estruturais no Parque de Exposições para receber moradores e visitantes.

Entre as melhorias previstas estão a instalação de tapumes para delimitação da área do evento, sanitários químicos, revitalização dos banheiros, organização do estacionamento e criação de acesso exclusivo para autoridades que será realizado pela equipe da Secretaria de Obras.

A Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária realizará ações de orientação e fiscalização junto aos comerciantes, garantindo o cumprimento das normas sanitárias. As barracas serão instaladas em área de fácil acesso ao público e funcionarão diariamente até as 3 horas da manhã.

Segurança Reforçada

A segurança da festa contará com atuação integrada entre órgãos públicos e equipe privada. Durante reunião realizada com o comitê organizador, a Polícia Militar confirmou o emprego de 16 policiais militares, distribuídos em quatro viaturas, durante todos os dias do evento.

A empresa responsável pela segurança privada disponibilizará 30 profissionais para atuar na revista dos visitantes, controle de acesso, rondas internas e externas e fiscalização das áreas destinadas aos expositores.

A Defesa Civil Municipal acompanhará toda a montagem das estruturas e permanecerá de prontidão durante a programação, prestando apoio às forças de segurança e contribuindo para o bom andamento da festa.

A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará equipe médica, profissionais de enfermagem e ambulância para atendimento ao público, garantindo assistência durante toda a programação.

Na próxima semana, representantes das secretarias municipais e das forças de segurança realizarão nova vistoria técnica no Parque de Exposições para acompanhar a evolução da montagem das estruturas, incluindo palco, arena do rodeio e demais espaços destinados ao evento.

Circuito Cultural, Rural e Gastronômico

Como parte das comemorações, a Secretaria Municipal de Turismo promoverá, no domingo (19), o Circuito Cultural, Rural e Gastronômico de Muniz Freire.

A iniciativa tem como objetivo valorizar os atrativos históricos, culturais, religiosos e naturais do município, fortalecendo o turismo rural e de experiência, incentivando os empreendimentos locais e ampliando a geração de renda.

O roteiro inclui visitas à Casa da Cultura, Igreja Matriz, Vale do Apolinário, Café Vale do Ipê, Complexo Turístico Fazenda Santa Maria e Praça Divino Espírito Santo, além de almoço no Restaurante Vovô Pedro e Vovó Ota. A participação no circuito é gratuita, sendo de responsabilidade dos participantes apenas os custos referentes ao almoço e às experiências turísticas e gastronômicas oferecidas pelos empreendimentos visitados.

Confira a Programação

Aniversário de 135 anos de Emancipação Política e 41ª Exposição Agropecuária

DOMINGO 19/07

08:00 – MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS NA PARÓQUIA DIVINO ESPÍRITO SANTO

10:00 – 1° TUR GUIADO PELO MUNICÍPIO

TERÇA FEIRA 21/07

19:00 – CULTO DE GRATIDÃO NA IGREJA PRESBITERIANA DE MUNIZ FREIRE

QUARTA FEIRA 22/07

12:00 – CHEGADA DOS ANIMAIS

19:00 – ESGOTA DOS ANIMAIS

20:00 – ABERTURA DO CONCURSO LEITEIRO

QUINTA FEIRA 23/07

07:00 – 1º ORDENHA

19:00 – 2º ORDENHA

19:30 – ABERTURA OFICIAL DA FESTA COM A LIRA MUNIZFREIRENSE

21:00 – SHOW COM BANDA AGITAÊ

SEXTA FEIRA 24/07

07:00 – 3º ORDENHA

19:00 – 4º ORDENHA

20:00 – RODEIO PROFISSIONAL COM LOCUÇÃO NACIONAL DE MARCO BRASIL

22:00 – SHOW NACIONAL COM ISRAEL E RODOLFFO

*DJ BARBOSA INTERVALO

00:30 – SHOW COM ÁLVARO NOBRE

SÁBADO 25/07

07:00 – 5º ORDENHA

14:00 – ROCK DA TARDE COM NUMANICE E AMIZADE DO SAMBA

(Rua Ercílio José Areias – Rua da Bip)

19:00 – ÚLTIMA ORDENHA E PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO

20:00 – RODEIO PROFISSIONAL

22:00 – SHOW COM ALEMÃO DO FORRÓ

*DJ BARBOSA NO INTERVALO

00:30 – SHOW COM GLAUCO

DOMINGO 26/07

14:00 – SHOW COM COMPARSAS DO FORRÓ

15:00 – SHOW DE PRÊMIOS BENEFICENTE

17:00 – FORRÓ SHOW COM CANARINHO TRADIÇÃO FANDANGUEIRA

19:00 – FINAL DO RODEIO

21:00 – SHOW COM RAIONE

Circuito Cultural, Rural e Gastronômico

DOMINGO 19/07

10H – ABERTURA COM VISITA À CASA DA CULTURA

10H30 – VISITA À IGREJA MATRIZ

11H – ALMOÇO NO RESTAURANTE VOVÔ PEDRO E VOVÓ OTA

12H – VISITA AO VALE DO APOLINÁRIO

13H – VISITA AO CAFÉ VALE DO IPÊ

14H30 – VISITA AO COMPLEXO TURÍSTICO FAZENDA SANTA MARIA

15H30 – ENCERRAMENTO COM VISITA À PRAÇA DIVINO ESPÍRITO SANTO