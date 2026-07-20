Mutirão leva saúde, emprego e documentação ao interior de Marataízes

Nesta quinta-feira (23), o Marataízes em Ação vai ao interior do município com oferta de diversos serviços públicos.

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A décima edição contará com vacinação, avaliação odontológica, testes de glicemia e aferição da pressão arterial. As equipes também realizarão testes rápidos para detectar Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e sessões de auriculoterapia.

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Os moradores poderão levar cães e gatos para receber a vacina antirrábica. O mutirão também fará o agendamento para emissão da carteira de identidade de pessoas com 65 anos ou mais e de pessoas com deficiência.

Emprego, documentação e outros serviços

A programação inclui a divulgação de vagas de emprego, oportunidades para menor aprendiz e cursos de qualificação profissional. O atendimento também contemplará o alistamento militar. As equipes oferecerão orientação técnica, protocolo geral e emissão de carteirinhas de transporte para idosos e pessoas com deficiência.

O município ainda realizará ações de limpeza urbana e orientações para combater o mosquito transmissor da dengue. Outros serviços públicos também estarão disponíveis durante o evento.