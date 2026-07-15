Mutirão oferece condições especiais para negociar dívidas em Cachoeiro

Entre os dias 5 e 7 de agosto, o Procon de Cachoeiro, em parceria com a Associação Comercial e Industrial do município (Acisci), realizará, das 9h às 16h, o 12º Mutirão de Negociação de Dívidas. A ação acontecerá no Parque de Exposição “Carlos Caiado Barbosa”, durante a Feira de Negócios e Agroturismo.

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A expectativa é atender consumidores que queiram negociar seus débitos com as instituições participantes, aproveitando condições facilitadas. Até o momento, já estão confirmadas as empresas Crefisa, Caixa Econômica Federal, EDP, Banestes, Dacasa, Vivo, BRK, Bradesco, Itaú, Agoracred, Sicredi e Claro.

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O consumidor que comparecer ao mutirão poderá, ainda, consultar a situação do CPF junto à Acisci e à CDL e verificar sua situação cadastral. O Núcleo do Superendividamento também estará presente no evento, prestando auxílio e esclarecendo dúvidas dos consumidores.

“O Mutirão de Negociação sempre foi de enorme sucesso e credibilidade junto aos consumidores de Cachoeiro e também de todo o Estado do Espírito Santo e contribui para a recuperação do crédito e reabilitação dos consumidores para novos negócios, resgatando a sua dignidade. Ao mesmo tempo, injeta recursos no comércio e prestação de serviços local”, destaca o coordenador executivo do Procon de Cachoeiro, Ricardo Fonseca

Segundo Ricardo, o Órgão Municipal de Defesa do Consumidor realiza, durante todo o ano, um trabalho de orientação sobre o consumo consciente, uma vez que não basta apenas saldar as dívidas: é preciso preservar o crédito e utilizá-lo com responsabilidade. Dessa forma, o Núcleo de Combate ao Superendividamento desenvolve ações diferenciadas de negociação e acompanhamento dos consumidores.

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Durante todo o ano, para orientações, dúvidas e reclamações, os consumidores podem ir pessoalmente na sede do órgão, localizada na Rua Bernardo Horta, 204, das 8h às 16h, registrar. Quem preferir, pode agendar seu atendimento previamente através do site: https://agendamento.cachoeiro.es.gov.br/. Mais informações no telefone (28) 3199-1710.