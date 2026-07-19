Mutirão permite negociar dívidas com condições especiais em Cachoeiro

Consumidores de Cachoeiro terão uma nova oportunidade para regularizar dívidas. O Procon Municipal promoverá o 12º Mutirão de Negociação de Dívidas entre os dias 5 e 7 de agosto. A iniciativa ocorrerá das 9h às 16h, no Parque de Exposição “Carlos Caiado Barbosa”. O atendimento fará parte da programação da Feira de Negócios e Agroturismo.

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O Procon realizará o mutirão em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci). A ação atenderá consumidores interessados em negociar débitos diretamente com as instituições participantes. As empresas poderão oferecer condições facilitadas durante o evento.

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Até o momento, confirmaram presença Crefisa, Caixa Econômica Federal, EDP, Banestes, Dacasa, Vivo, BRK, Bradesco, Itaú, Agoracred, Sicredi e Claro.

Consumidores poderão consultar a situação do CPF

Além das negociações, o público poderá consultar a situação do CPF com a Acisci e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). O atendimento permitirá verificar a situação cadastral dos consumidores.

O Núcleo de Combate ao Superendividamento também participará do mutirão. A equipe prestará orientações, esclarecerá dúvidas e auxiliará os consumidores. O coordenador executivo do Procon de Cachoeiro, Ricardo Fonseca, destaca que o mutirão conquistou credibilidade entre consumidores do município e de outras regiões do Espírito Santo.

“A iniciativa contribui para recuperar o crédito e permite que os consumidores voltem a realizar negócios. A ação também movimenta o comércio e o setor de serviços local”.

Ricardo reforça que o pagamento das dívidas precisa vir acompanhado do uso responsável do crédito. Por isso, o Procon mantém ações de orientação sobre consumo consciente durante todo o ano.

O Núcleo de Combate ao Superendividamento também desenvolve atividades específicas de negociação e acompanhamento dos consumidores.

Atendimento do Procon de Cachoeiro

Durante o ano, os consumidores podem procurar o Procon para solicitar orientações, esclarecer dúvidas ou registrar reclamações. A sede do órgão fica na Rua Bernardo Horta, número 204. O atendimento presencial ocorre das 8h às 16h. Os interessados também podem agendar o atendimento pelo site de agendamento da Prefeitura de Cachoeiro. Outras informações estão disponíveis pelo telefone (28) 3199-1710.