No ES, PF mira esquema de apostas ilegais e bloqueia até R$ 951 milhões

Uma investigação sobre a possível lavagem de dinheiro do tráfico de drogas levou a Polícia Federal a um esquema de apostas on-line ilegais que teria movimentado recursos por meio de empresas de fachada e intermediadoras de pagamento. A Operação Slots foi deflagrada nesta quarta-feira (15) e prevê o bloqueio de bens e valores de até R$ 951,1 milhões.

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A ação contou com apoio técnico da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Ao todo, os agentes cumprem 14 mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária.

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As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Criminal de Vitória e são cumpridas no Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Paraíba e Sergipe.

Segundo a Polícia Federal, o grupo investigado explorava plataformas de apostas de quota fixa sem autorização para funcionar no Brasil.

Influenciadores digitais teriam sido usados para divulgar os sites, enquanto empresas intermediadoras de pagamento recebiam, movimentavam e distribuíam os valores arrecadados.

As investigações também apontaram aumento patrimonial incompatível com a renda declarada pelos envolvidos. A PF identificou ainda pessoas jurídicas com características de empresas de fachada, supostamente utilizadas para ocultar a origem do dinheiro.

Sites simulavam autorização oficial

As plataformas investigadas teriam usado indevidamente símbolos, selos e referências visuais ligados ao Sistema de Gestão de Apostas do Ministério da Fazenda e ao Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária.

Segundo a investigação, a estratégia criava uma falsa aparência de regularidade para os apostadores. Os depósitos também eram direcionados a empresas sem autorização para explorar apostas no país.

Justiça determina apreensão de bens

Além dos mandados, a Justiça autorizou o bloqueio e o sequestro de bens e valores de até R$ 951.140.294.

As medidas incluem um imóvel e veículos de luxo. As empresas investigadas tiveram as atividades suspensas, e os envolvidos ficaram proibidos de divulgar plataformas irregulares de apostas.

A investigação continua para identificar a origem dos recursos, a participação de cada envolvido e o caminho percorrido pelo dinheiro.