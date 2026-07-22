Nova Ponte de Monte Alegre entra na reta final das obras em Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim segue avançando com as obras da nova Ponte de Monte Alegre, que já se encontra na etapa final de execução. Nesta semana, equipes técnicas da administração municipal, juntamente com o prefeito Theodorico Ferraço, realizaram uma vistoria para acompanhar o andamento dos serviços, verificar a qualidade da obra e garantir o cumprimento do cronograma estabelecido.

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A inspeção teve como foco a avaliação dos trabalhos executados nesta fase conclusiva, assegurando que todos os procedimentos atendam aos padrões técnicos e de segurança previstos para a entrega da estrutura.

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A nova ponte representa um importante investimento em mobilidade e infraestrutura para a região de Monte Alegre. Após concluída, a obra proporcionará mais segurança para motoristas e pedestres, além de melhorar o acesso da comunidade, facilitando o deslocamento diário dos moradores e fortalecendo o desenvolvimento local.

A prefeitura segue acompanhando todas as etapas da execução, reforçando o compromisso com a entrega de obras que ampliam a qualidade da infraestrutura e contribuem para a melhoria da qualidade de vida da população.