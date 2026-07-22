Operação Cavalo de Aço aborda 43 veículos e aplica autuações em Cachoeiro

Em apenas uma hora e meia de fiscalização, a Polícia Militar abordou 43 veículos e aplicou 16 autos de infração durante a Operação Cavalo de Aço, realizada na manhã desta quarta-feira (22), em Cachoeiro de Itapemirim.

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A ação ocorreu entre 9h30 e 11h, na Rodovia ES-482, no bairro Paraíso, nas proximidades da Viação Itapemirim. Segundo o balanço da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), as equipes fiscalizaram 34 motocicletas e nove carros.

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Além das abordagens, os militares emitiram 16 Autos de Infração de Trânsito (AITs). Um veículo também foi removido durante a fiscalização.

A Operação Cavalo de Aço reforça o policiamento e a fiscalização de veículos, especialmente motocicletas, em pontos estratégicos do município.

A ocorrência foi registrada no Boletim Unificado nº 61892496.

Confira o balanço

Motocicletas abordadas: 34

Carros abordados: 9

Total de veículos fiscalizados: 43

Autos de infração: 16

Veículos removidos: 1

Horário: das 9h30 às 11h

Local: Rodovia ES-482, bairro Paraíso