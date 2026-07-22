Operação Cavalo de Aço aborda 43 veículos e aplica autuações em Cachoeiro
Operação Cavalo de Aço abordou 43 veículos, aplicou 16 autuações e realizou uma remoção na ES-482, em Cachoeiro.
Em apenas uma hora e meia de fiscalização, a Polícia Militar abordou 43 veículos e aplicou 16 autos de infração durante a Operação Cavalo de Aço, realizada na manhã desta quarta-feira (22), em Cachoeiro de Itapemirim.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A ação ocorreu entre 9h30 e 11h, na Rodovia ES-482, no bairro Paraíso, nas proximidades da Viação Itapemirim. Segundo o balanço da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), as equipes fiscalizaram 34 motocicletas e nove carros.
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Além das abordagens, os militares emitiram 16 Autos de Infração de Trânsito (AITs). Um veículo também foi removido durante a fiscalização.
A Operação Cavalo de Aço reforça o policiamento e a fiscalização de veículos, especialmente motocicletas, em pontos estratégicos do município.
A ocorrência foi registrada no Boletim Unificado nº 61892496.
Confira o balanço
Motocicletas abordadas: 34
Carros abordados: 9
Total de veículos fiscalizados: 43
Autos de infração: 16
Veículos removidos: 1
Horário: das 9h30 às 11h
Local: Rodovia ES-482, bairro Paraíso
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