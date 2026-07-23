Operação mira chefe do tráfico e apreende R$ 21 mil na Grande Vitória
Investigação aponta que suspeito comandava a movimentação de drogas por meio de terceiros; ação também apreendeu materiais usados no preparo de entorpecentes.
Uma operação contra o crime organizado prendeu, nesta quinta-feira (23), um homem apontado como possível líder de um grupo envolvido com o tráfico de drogas na Grande Vitória. Durante a ação, os agentes também apreenderam cerca de R$ 21 mil em dinheiro.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (FICCO/ES) deflagrou a Operação Foco com o apoio da Companhia Independente de Operações Especiais da Polícia Militar e da Polícia Penal.
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As equipes cumpriram um mandado de prisão temporária e outro de busca e apreensão. A Justiça expediu as ordens após uma representação apresentada pela Polícia Federal.
A investigação teve início após uma prisão em flagrante realizada em junho de 2026. Na ocasião, policiais militares encontraram três pessoas preparando entorpecentes para a venda.
Durante a ocorrência, as equipes apreenderam aproximadamente 1,1 quilo de cocaína já fracionada e cerca de 1,5 quilo de uma mistura utilizada no preparo da droga. Os policiais também recolheram aparelhos celulares e materiais usados na fabricação e na embalagem dos entorpecentes.
Segundo as investigações, o alvo da Operação Foco seria responsável pelo comando das atividades criminosas e utilizaria outras pessoas para movimentar as drogas.
A 2ª Vara Criminal de Vila Velha autorizou o cumprimento dos mandados.
Além dos R$ 21 mil em espécie, os agentes apreenderam utensílios relacionados à fabricação de drogas e outros materiais. O conteúdo recolhido será encaminhado para análise.
A FICCO/ES é coordenada pela Polícia Federal e reúne integrantes das polícias Militar e Penal do Espírito Santo, da Secretaria Nacional de Políticas Penais e das guardas municipais de Vila Velha, Cariacica e Viana.
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