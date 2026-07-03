Pais sobem o Pico da Bandeira com bebê de apenas três meses

Para uma família de São Sebastião, no litoral de São Paulo, as trilhas e montanhas deixaram de ser apenas passeios de aventura e se tornaram parte da rotina. Desde a formação do casal, o contato com a natureza e os desafios ao ar livre passaram a guiar momentos importantes da vida familiar.

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Com a chegada das filhas, o estilo de vida não ficou para trás. Pelo contrário, as crianças passaram a participar das aventuras desde os primeiros meses de vida, acumulando experiências em algumas das trilhas e montanhas mais conhecidas do Brasil.

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A filha mais velha, Gabi, esteve no Pico da Bandeira, no Espírito Santo, quando tinha apenas 3 meses. Segundo a família, ela foi a bebê mais nova a chegar ao local. Depois disso, a menina seguiu participando de outras travessias marcantes ao lado dos pais.

Aos 4 meses, Gabi fez a travessia Lapinha x Tabuleiro, em Minas Gerais. Aos 6 meses, participou da tradicional Petrópolis x Teresópolis, na Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro. Já aos 2 anos, realizou a travessia Marins x Itaguaré. Conforme relatado pela família, ela teria sido a única criança a completar esse percurso nessa idade.

A caçula também começou cedo nas aventuras. De acordo com os pais, ela foi a criança mais nova a chegar ao topo do Monte Roraima, com 1 ano e 3 meses. Já a irmã mais velha teria se tornado a criança mais nova a realizar a ascensão do Monte Roraima caminhando, aos 6 anos.

Para a família, cada expedição representa mais do que um desafio físico. As experiências são vistas como uma forma de fortalecer vínculos, criar memórias e ensinar às crianças valores como coragem, respeito à natureza, resiliência e cooperação.

História inspiradora

Ao longo dos anos, a trajetória também passou a inspirar outras famílias. Segundo os pais, muitas pessoas começaram a enxergar nas aventuras uma possibilidade de convivência familiar, desde que realizadas com planejamento, responsabilidade e atenção à segurança.

A história da família ganhou ainda mais projeção com o curta-metragem “A Trilha da Vida”, que conta uma trilha de quatro dias realizada para comemorar o aniversário de 1 ano de uma das filhas. A produção, segundo a família, recebeu prêmios em diferentes países.

Além dos picos conhecidos, o casal também relata ter realizado diversas trilhas e montanhas por conta própria, muitas vezes apenas com as filhas. Para eles, a aventura se tornou uma forma de viver, educar e construir histórias em família.

Mesmo com os desafios que envolvem atividades em ambientes naturais, os pais reforçam que tudo deve ser feito com preparo, avaliação das condições do percurso, respeito aos limites das crianças e atenção aos cuidados necessários.

Com uma trajetória marcada por montanhas, travessias e superação, a família de São Sebastião mostra que a infância também pode ser vivida em contato com a natureza, desde que a aventura caminhe junto com responsabilidade.