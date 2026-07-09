Parceria do Governo do ES com a Assembleia Legislativa garante expansão do "Arranjos Produtivos"

O governador Ricardo Ferraço anunciou, nesta quinta-feira (9), uma parceria com a Assembleia Legislativa do Espírito Santo para ampliar o projeto Arranjos Produtivos a todos os 78 municípios capixabas. Durante a celebração dos três anos da iniciativa, realizada em Cariacica e que reuniu mais de dois mil agricultores familiares, o governador afirmou que incluirá no orçamento estadual de 2027 os investimentos necessários para garantir a expansão do programa.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Criado e coordenado pela Assembleia Legislativa, por iniciativa do presidente da Casa, deputado Marcelo Santos, o Arranjos Produtivos consolidou-se como uma das principais políticas de fortalecimento da agricultura familiar no Espírito Santo. Em três anos, o projeto já beneficiou mais de 30 mil agricultores, alcançou 36 municípios e distribuiu mais de 2 milhões de mudas, além de oferecer assistência técnica, qualificação e incentivo à produção sustentável.

Ao anunciar a parceria, Ricardo Ferraço destacou que o projeto entra em uma nova etapa e afirmou que o Governo do Estado atuará como parceiro institucional da Assembleia Legislativa para garantir sua expansão.

“Não é o final de um ciclo. É o começo de um novo ciclo do projeto. Esses primeiros anos foram de maturidade e aprendizado. Na condição de governador, vou encaminhar à Assembleia a proposta de orçamento, fortalecendo o Arranjos Produtivos para 2027. Quero transformar esse programa em uma política de Estado, para que alcance todos os municípios capixabas”, declarou.

O presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, ressaltou que o anúncio representa o reconhecimento dos resultados alcançados pelo projeto e fortalece uma atuação conjunta entre os Poderes em benefício dos agricultores capixabas.

“O Arranjos Produtivos nasceu dentro da Assembleia Legislativa com o propósito de levar conhecimento, assistência técnica e oportunidades ao pequeno produtor rural. Ver o Governo do Estado assumir essa parceria e garantir os investimentos para que possamos chegar aos 78 municípios demonstra que o projeto deu certo e que seus resultados justificam essa expansão”, afirmou.

Também presente no evento, o ex-governador Renato Casagrande lembrou que acompanhou o desenvolvimento da iniciativa desde sua criação e destacou a importância da cooperação entre as instituições para ampliar seus resultados.

Criado em 2023, o Arranjos Produtivos reúne instituições públicas e parceiros para promover a qualificação técnica dos agricultores familiares, estimular a inovação no campo, fortalecer a produção rural e impulsionar as economias locais. Em 2024, a iniciativa conquistou o primeiro lugar na categoria Projetos Especiais do Prêmio Assembleia Cidadã, promovido pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale). Com a parceria anunciada pelo Governo do Estado, o projeto inicia uma nova fase, com a perspectiva de levar seus benefícios a todos os municípios capixabas.