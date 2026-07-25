Perigo potencial: alerta do Inmet coloca cidades capixabas sob risco de tempestades
Aviso válido neste sábado (25) prevê chuva de até 50 milímetros, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para tempestades em 16 cidades do Espírito Santo neste sábado (25).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O aviso começou às 9h e permanece válido até as 23h59. Durante o período, as áreas incluídas no alerta podem registrar chuva intensa, rajadas de vento e queda de granizo. A previsão indica volumes entre 20 e 30 milímetros por hora ou acumulados de até 50 milímetros ao longo do dia. Os ventos podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h.
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Segundo o Inmet, existe baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
As condições podem mudar rapidamente durante a formação das tempestades. Por isso, moradores das áreas abrangidas devem acompanhar as atualizações dos órgãos oficiais.
Confira as cidades em alerta
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Baixo Guandu
- Brejetuba
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Itaguaçu
- Iúna
- Laranja da Terra
- Muniz Freire
- São José do Calçado
Atenção!
Em caso de ventos fortes, o Inmet orienta que as pessoas não procurem abrigo debaixo de árvores. Há risco de queda de galhos e de descargas elétricas.
Os motoristas também devem evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Outra recomendação é não utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades.
Em situações de emergência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo número 193.
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