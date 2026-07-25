Perigo potencial: alerta do Inmet coloca cidades capixabas sob risco de tempestades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para tempestades em 16 cidades do Espírito Santo neste sábado (25).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O aviso começou às 9h e permanece válido até as 23h59. Durante o período, as áreas incluídas no alerta podem registrar chuva intensa, rajadas de vento e queda de granizo. A previsão indica volumes entre 20 e 30 milímetros por hora ou acumulados de até 50 milímetros ao longo do dia. Os ventos podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h.

Leia também: Frente fria provoca chuva e reduz temperaturas no Espírito Santo

Segundo o Inmet, existe baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

As condições podem mudar rapidamente durante a formação das tempestades. Por isso, moradores das áreas abrangidas devem acompanhar as atualizações dos órgãos oficiais.

Confira as cidades em alerta

Afonso Cláudio

Alegre

Baixo Guandu

Brejetuba

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Dores do Rio Preto

Guaçuí

Ibatiba

Ibitirama

Irupi

Itaguaçu

Iúna

Laranja da Terra

Muniz Freire

São José do Calçado

Atenção!

Em caso de ventos fortes, o Inmet orienta que as pessoas não procurem abrigo debaixo de árvores. Há risco de queda de galhos e de descargas elétricas.

Os motoristas também devem evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra recomendação é não utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades.

Em situações de emergência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo número 193.