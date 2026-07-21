Piúma abre inscrições para oficinas de capoeira em dois bairros

A Prefeitura de Piúma está com inscrições abertas para oficinas de capoeira nos bairros Portinho e Piuminas. Os interessados podem se cadastrar até o dia 23 de julho, pelo site da administração municipal ou presencialmente na Secretaria Municipal de Cultura.

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As aulas começam no dia 27 de julho, às 18h. No bairro Portinho, as atividades serão realizadas na quadra do próprio bairro. Já em Piuminas, os encontros acontecerão na quadra do Euzinha Nery.

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Como realizar a inscrição

Os interessados devem acessar o site da Prefeitura de Piúma e utilizar o link disponibilizado para o cadastro. Outra opção é comparecer presencialmente à Secretaria Municipal de Cultura dentro do período de inscrições.

Serviço

Oficinas de capoeira em Piúma