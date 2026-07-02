Polícia apreende adolescente com 34 pinos de cocaína em Guaçuí
Ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar cumpriu mandados de busca e apreensão no bairro São Miguel.
Uma operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar apreendeu 34 pinos de cocaína no bairro São Miguel, em Guaçuí, na manhã desta quinta-feira (2). A ação ocorreu na região da Lagoa e faz parte de uma investigação sobre o tráfico de drogas na localidade.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Os policiais cumpriram dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça. As ordens judiciais tinham como alvo duas mulheres suspeitas de armazenar drogas a pedido de outras pessoas.
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Durante a operação, as equipes se dividiram para cumprir os mandados de forma simultânea. Em uma das casas, os policiais encontraram 34 pinos de cocaína já preparados para a venda.
Segundo a polícia, o material estava no quarto do filho de uma das investigadas. O adolescente, de 17 anos, foi conduzido à Delegacia de Guaçuí para os procedimentos legais.
Após a autuação, ele foi liberado, conforme determina a legislação. A investigação segue em andamento para apurar a atuação de outros envolvidos no tráfico de drogas na região.
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