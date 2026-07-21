Polícia apreende mais de 260 porções de drogas no Espírito Santo

Suspeitos abandonaram drogas e materiais usados pelo tráfico ao perceberem a aproximação da Polícia Militar no Morro da Garrafa, na Praia do Suá, em Vitória. A apreensão ocorreu durante patrulhamento da Força Tática na noite desta segunda-feira (20).

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Os militares faziam policiamento a pé pela escadaria Zé Tosta quando avistaram vários homens carregando sacolas e radiocomunicadores.

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Ao notarem a presença das equipes, os suspeitos fugiram em direção à parte alta do morro. Ninguém foi localizado. Durante as buscas na região, os policiais localizaram uma sacola abandonada em um terreno baldio.

No local, foram apreendidas 157 unidades de cocaína, 57 porções de maconha, 46 pedras de crack e cinco porções de haxixe do tipo crumble.

Os militares também encontraram um radiocomunicador sintonizado na frequência usada pelo tráfico local, uma balança de precisão e R$ 59,80 em dinheiro. Todo o material foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória.