Segurança

Polícia Civil de Venda Nova prende suspeito de extorquir médicos

Homem de 56 anos foi localizado em condomínio de luxo durante ação conjunta das polícias civis do Espírito Santo e do Rio de Janeiro.

golpe do falso advogado - viaturas em frente a delegacia de Venda Nova do Imigrante
Foto: Divulgação | PCES

Um homem de 56 anos, investigado por integrar um grupo criminoso suspeito de extorquir clínicas médicas e profissionais da saúde em diferentes estados do país, foi preso preventivamente no Rio de Janeiro.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A prisão ocorreu na manhã dessa quarta-feira, em um condomínio de luxo. A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Venda Nova do Imigrante, com apoio da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ).

Leia mais: Dois condenados por crimes sexuais são presos em Itapemirim 

De acordo com a Polícia Civil do Espírito Santo, o investigado já havia sido indiciado no inquérito que apura uma série de extorsões com o mesmo modo de atuação. Ao menos nove casos foram identificados durante a investigação.

A apuração também busca detalhar a estrutura do grupo criminoso, a participação dos envolvidos e as ações usadas para atingir clínicas e profissionais da área da saúde.

A Polícia Civil deve apresentar mais detalhes sobre o caso em coletiva, incluindo informações sobre as diligências que levaram à identificação e prisão do investigado.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

Polícia CivilVenda Nova do Imigrante

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por