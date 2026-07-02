Polícia Civil de Venda Nova prende suspeito de extorquir médicos

Um homem de 56 anos, investigado por integrar um grupo criminoso suspeito de extorquir clínicas médicas e profissionais da saúde em diferentes estados do país, foi preso preventivamente no Rio de Janeiro.

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A prisão ocorreu na manhã dessa quarta-feira, em um condomínio de luxo. A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Venda Nova do Imigrante, com apoio da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ).

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De acordo com a Polícia Civil do Espírito Santo, o investigado já havia sido indiciado no inquérito que apura uma série de extorsões com o mesmo modo de atuação. Ao menos nove casos foram identificados durante a investigação.

A apuração também busca detalhar a estrutura do grupo criminoso, a participação dos envolvidos e as ações usadas para atingir clínicas e profissionais da área da saúde.

A Polícia Civil deve apresentar mais detalhes sobre o caso em coletiva, incluindo informações sobre as diligências que levaram à identificação e prisão do investigado.