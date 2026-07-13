Polícia Civil destrói mais de três toneladas de drogas no Espírito Santo
Polícia Civil incinera mais de três toneladas de maconha, cocaína, crack e drogas sintéticas apreendidas em operações no Espírito Santo.
A Polícia Civil do Espírito Santo incinerou mais de três toneladas de drogas nesta sexta-feira (10). O material havia sido apreendido em diferentes operações realizadas em todo o território capixaba.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O Departamento Especializado em Narcóticos coordenou a destruição dos entorpecentes. A ação ocorreu mediante autorização judicial e seguiu as normas legais e ambientais previstas para esse tipo de procedimento.
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Entre as substâncias destruídas estavam maconha, cocaína, crack e drogas sintéticas. Antes da incineração, todo o material passou por perícia e recebeu a liberação do Poder Judiciário.
As apreensões resultaram de investigações conduzidas pelo departamento especializado e por outras unidades da Polícia Civil. As operações tiveram como alvo grupos envolvidos no armazenamento, na distribuição e na comercialização de drogas.
Segundo a corporação, a destruição da carga provoca um prejuízo milionário às organizações criminosas. A retirada dos entorpecentes também interfere na estrutura de abastecimento e distribuição do tráfico no Espírito Santo.
Representantes do Ministério Público do Espírito Santo acompanharam o procedimento. Policiais civis que participaram das operações responsáveis pelas apreensões também estiveram presentes.
“O ato demonstra à sociedade os resultados concretos das ações de repressão qualificada ao tráfico de drogas e reafirma a importância da cooperação entre os órgãos que integram o sistema de segurança pública. Retirar essa quantidade expressiva de material ilícito de circulação enfraquece diretamente o poder financeiro do crime organizado e traz mais segurança para a população capixaba”, destacou o chefe do Departamento Especializado em Narcóticos, delegado Ricardo Almeida.
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