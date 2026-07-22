Polícia encontra 37 pinos de cocaína escondidos em terreno de Bom Jesus do Norte

Trinta e sete pinos de cocaína foram encontrados escondidos durante uma operação da Polícia Militar no Loteamento Dona Lea, em Bom Jesus do Norte. A apreensão ocorreu na tarde de terça-feira (21), após denúncias sobre tráfico de drogas na região.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Policiais militares do 3º Batalhão seguiram até o loteamento por volta das 16h40. Durante as buscas, as equipes não localizaram o suspeito indicado nas denúncias.

Leia mais: Jovem empina moto, perde o controle e morre após colisão em Cachoeiro

Os agentes, no entanto, encontraram os 37 pinos contendo uma substância semelhante à cocaína. As embalagens apresentavam as inscrições “Fubar”, “Campinho”, “CNT” e “CV”.

Outras equipes apoiaram a operação e realizaram uma varredura na área. Os policiais também intensificaram o patrulhamento nas imediações, mas não encontraram outros materiais ilícitos ou suspeitos.

A Polícia Militar apreendeu a droga e encaminhou o material à Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável pelas medidas legais e pela continuidade da investigação.