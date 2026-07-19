Polícia Militar reforça policiamento noturno no Centro de Cachoeiro
As equipes realizam patrulhamento ostensivo, abordagens policiais e operações de saturação.
A Polícia Militar ampliou o policiamento no Centro de Cachoeiro de Itapemirim. As ações ocorrem principalmente durante a noite e nas primeiras horas da madrugada.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
As equipes realizam patrulhamento ostensivo, abordagens policiais e operações de saturação. O trabalho se concentra em locais com maior presença de pessoas em atitude suspeita ou consumindo entorpecentes.
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A estratégia busca evitar que esses pontos sejam usados para a prática de crimes contra o patrimônio. A PM direciona atenção especial à prevenção de furtos em estabelecimentos comerciais.
O reforço também pretende impedir ocorrências violentas provocadas por desentendimentos entre pessoas que permanecem nesses locais. A medida ainda protege trabalhadores, comerciantes e moradores que circulam pela região central.
Resultados positivos
Segundo a Polícia Militar, a atuação preventiva já apresenta resultados positivos. A população também tem percebido o aumento da presença policial e uma sensação maior de segurança.
O comando do 9º Batalhão afirma que manterá a ocupação dos espaços públicos. Os militares continuarão realizando abordagens dentro dos parâmetros legais e adotando medidas preventivas para preservar a ordem.
A corporação também pretende reduzir os índices de criminalidade, proteger a população e impedir que áreas públicas sejam usadas para gerar insegurança.
A Polícia Militar informou que seguirá presente nos pontos considerados mais necessários. O objetivo é antecipar possíveis crimes e reforçar diariamente a segurança em Cachoeiro.
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