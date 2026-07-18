Quem é a influenciadora investigada por envolvimento em esquema de bets no ES
A Justiça do Espírito Santo determinou a soltura da influenciadora digital e de Flávio.
Com vídeos compartilhando registros de viagens para locais como Dubai, Paris e Roma, Thayna da Rocha Endringer ostentava uma vida de luxos. Contudo, além de relatar sua rotina, a influenciadora também usava seu perfil para publicar conteúdos promovendo plataformas de apostas on-line.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Em algumas dessas postagens, ela aparecia junto a Flávio dos Santos Medina. Ambos foram presos durante a Operação Slots, da Polícia Federal, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas por meio de bets ilegais e empresas de fachada.
Leia também: Motorista envolvida em acidente com morte na Ilha da Luz recebe alta hospitalar
Prisão revogada
A Justiça do Espírito Santo determinou a soltura da influenciadora digital e de Flávio. Na decisão, o juiz Eliezer Mattos Scherrer Junior revogou as prisões temporárias com base na manifestação da própria Polícia Federal e do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que informaram que os objetivos da medida já haviam sido alcançados.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726