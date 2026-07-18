Quem é a influenciadora investigada por envolvimento em esquema de bets no ES

Com vídeos compartilhando registros de viagens para locais como Dubai, Paris e Roma, Thayna da Rocha Endringer ostentava uma vida de luxos. Contudo, além de relatar sua rotina, a influenciadora também usava seu perfil para publicar conteúdos promovendo plataformas de apostas on-line.

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Em algumas dessas postagens, ela aparecia junto a Flávio dos Santos Medina. Ambos foram presos durante a Operação Slots, da Polícia Federal, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas por meio de bets ilegais e empresas de fachada.

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Prisão revogada

A Justiça do Espírito Santo determinou a soltura da influenciadora digital e de Flávio. Na decisão, o juiz Eliezer Mattos Scherrer Junior revogou as prisões temporárias com base na manifestação da própria Polícia Federal e do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que informaram que os objetivos da medida já haviam sido alcançados.