Poste apagado em Marataízes? Veja como pedir manutenção

A Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo (Semou), mantém equipes responsáveis pela manutenção da rede de iluminação pública no município. O serviço atende tanto os bairros da sede quanto as localidades do interior.

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Os moradores que identificarem problemas, como lâmpadas apagadas ou falhas na iluminação, podem solicitar o atendimento por diferentes canais. O pedido pode ser feito pelo Protocolo Geral da Prefeitura, pelo telefone do Setor de Iluminação, no número (28) 3520-6786, ou pelo e-mail [email protected].

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Também é possível fazer a solicitação presencialmente no próprio Setor de Iluminação, localizado na Rotatória da Barra, em frente ao número 499. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, com intervalo para almoço das 11h às 12h.

De acordo com a administração municipal, informar corretamente o local e o tipo de problema ajuda as equipes a realizarem o serviço com mais rapidez e eficiência.