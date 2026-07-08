Prefeito de Pinheiros destaca trabalho municipalista de Emanuela Pedroso

O reconhecimento pelo trabalho municipalista desenvolvido pela ex-secretária de Estado do Governo do Espírito Santo, Emanuela Pedroso, tem marcado sua caminhada como pré-candidata a deputada federal de norte a sul do Estado. Em Pinheiros, esse reconhecimento ficou evidente durante o pronunciamento do prefeito Edilson Monteiro, realizado em um evento de entrega de investimentos à população.

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“Eu preciso reconhecer o tamanho da sua importância para mim, para a minha trajetória política e, principalmente, para as conquistas de Pinheiros. A Emanuela nos acolheu nos momentos mais difíceis, tanto na campanha quanto na vida pessoal. E acredito que não foi apenas comigo, mas com todos os prefeitos. Quando chegávamos à Secretaria de Estado do Governo ela estava lá, correndo atrás das demandas de Pinheiros. E, quando você estiver em Brasília, sei que não será diferente. Vamos ter um gabinete lá para entrar e buscar benefícios para o nosso município”, afirmou Edilson Monteiro.

Durante seu discurso à população, acompanhado por diversas lideranças políticas, entre elas o ex-governador Renato Casagrande, o governador Ricardo Ferraço, prefeitos e vereadores de municípios vizinhos, Edilson Monteiro destacou um dos principais exemplos da atuação de Emanuela em favor de Pinheiros, no norte capixaba: a obra de construção de galerias de macrodrenagem e pavimentação de sete vias públicas na região central da cidade.

“Uma das obras mais desafiadoras que enfrentamos foi essa, de macrodrenagem. Quando procuramos a Emanuela, ela deixou muito claro que abraçaria esse projeto, onde quer que estivesse”, declarou o prefeito.

A obra recebeu recurso no valor de R$ 22,7 milhões do Fundo Cidades, cuja gestão era coordenada por Emanuela Pedroso durante sua passagem pela Secretaria de Estado do Governo (SEG).

O investimento contempla a implantação de grandes galeriais para reduzir os alagamentos e também pavimentação. No Centro, nas ruas Atílio Vivácqua, Eurico Rezende, Gil Veloso, General Rondon e a Avenida Setembrino Pelissari; no bairro Colina, na Rua João Emanuel Gagno; e no bairro Canário, na Rua Carlos Castro.

Emanuela Pedroso se diz grata aos governadores Renato Casagrande e Ricardo Ferraço por ter, com eles, atuado no Governo do Estado favorecendo o desenvolvimento dos municípios capixabas. “Tive a oportunidade de viabilizar obras que melhoram a vida de milhares de capixabas e transformam a realidade das cidades em todas as regiões do Estado. E é assim que continuarei trabalhando, em benefício de todos capixabas”, afirma ela.