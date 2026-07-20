PRF faz alerta para motoristas que vão pegar a BR-262
Aumento do fluxo para a região serrana e operação de pare e siga no km 101, em Venda Nova do Imigrante, exigem prudência dos condutores.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) orienta os motoristas a redobrarem a atenção nas rodovias federais do Espírito Santo durante as férias escolares de julho.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A expectativa é de aumento no número de veículos, principalmente na BR-262. A rodovia liga a Grande Vitória à região serrana e costuma receber um fluxo intenso nesta época do ano.
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O turismo de inverno e a procura pelas baixas temperaturas atraem moradores e visitantes para municípios como Venda Nova do Imigrante e para a região de Pedra Azul.
BR-262 registrou 188 sinistros em seis meses
Entre janeiro e junho de 2026, a BR-262 registrou 188 sinistros de trânsito. Desse total, 13 ocorrências tiveram vítimas fatais.
No mesmo período, as rodovias federais que atravessam o Espírito Santo contabilizaram 1.155 sinistros. Ao todo, 71 ocorrências resultaram em mortes.
Diante dos números e da previsão de maior movimento, a PRF reforça que atitudes responsáveis ao volante ajudam a reduzir os riscos nas estradas.
Cratera mantém trecho em pare e siga
Os condutores devem ter atenção especial no km 101 da BR-262, em Venda Nova do Imigrante.
Uma cratera compromete parte da pista. Por isso, o trânsito funciona no sistema de pare e siga, com circulação alternada em apenas uma faixa.
A orientação é reduzir a velocidade, obedecer à sinalização e acompanhar as determinações das equipes que controlam o tráfego.
A PRF também pede cautela nos perímetros urbanos de Venda Nova do Imigrante e Pedra Azul.
Nesses locais, o movimento de turistas, a travessia de pedestres e os acessos a estabelecimentos comerciais aumentam o risco de ocorrências.
PRF amplia ações educativas no Espírito Santo
Além da fiscalização nas rodovias, a PRF desenvolve ações de educação para o trânsito em diferentes regiões do Estado.
No primeiro semestre de 2026, a instituição realizou 800 atividades educativas e alcançou 43.206 pessoas no Espírito Santo.
As ações incluíram palestras, abordagens, orientações aos condutores e campanhas de conscientização.
Segundo a PRF, a segurança depende tanto da fiscalização quanto do comportamento de motoristas e demais usuários das rodovias.
Cuidados antes e durante a viagem
Antes de sair de casa, o motorista deve verificar as condições do veículo. Pneus, freios, iluminação e outros itens de segurança precisam estar em funcionamento adequado.
Durante o trajeto, o condutor deve respeitar os limites de velocidade e manter distância segura do veículo à frente.
As ultrapassagens devem ocorrer somente em trechos permitidos e quando houver condições seguras para realizar a manobra.
Todos os ocupantes precisam usar o cinto de segurança. O motorista também não deve dirigir após consumir bebida alcoólica ou outras substâncias psicoativas.
Fadiga e sonolência também comprometem a capacidade de reação. Caso apresente esses sinais, o condutor não deve iniciar ou continuar a viagem.
Planejar o deslocamento, respeitar as regras e dirigir com prudência são atitudes fundamentais para tornar as viagens mais seguras durante as férias de julho.
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