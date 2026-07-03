Programa Acessuas abre portas para quem busca trabalho em Vitória

O Programa Acessuas Trabalho, vinculado à Secretaria de Assistência Social (Semas), divulgou nesta quarta-feira (1º), um balanço das ações e registros do primeiro semestre do ano de2026, que aponta a consolidação de avanços expressivos na inserção no mundo do trabalho aos munícipes de Vitória.

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De janeiro a junho, a equipe técnica registrou 402 encaminhamentos e a realização de 320 atendimentos diretos de munícipes em busca de inserção no mercado de trabalho e geração de renda.

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De acordo com a coordenadora do Acessuas Trabalho, Cremilda Astorga, as ações contam com um cronograma focado na preparação e no desenvolvimento de potencialidades dos participantes. Nessa perspectiva, foram promovidos 48 encontros que viabilizaram a execução de 12 ciclos completos de oficinas temáticas, estruturadas para atender as demandas atuais do mundo profissional e da organização familiar.

“As atividades formativas abordaram eixos fundamentais para expandir a autonomia dos indivíduos na rede socioassistencial. Os participantes contaram com instruções específicas sobre o Conceito de Trabalho e orientações práticas de Postura Profissional, além de dinâmicas voltadas para o aprimoramento de Habilidades Interpessoais”, contou.

“O serviço desempenha um papel estratégico ao atuar como um elo entre os moradores em situação de vulnerabilidade e o mundo do trabalho, garantindo orientação técnica contínua e as ferramentas fundamentais para que o munícipe compreenda o mercado e identifique novas oportunidades”, explica Cremilda.

O conteúdo programático dos ciclos também incluiu oficinas direcionadas para a Elaboração de Currículo, preparando os profissionais para os processos seletivos. Além de uma complementação à formação para a emancipação com os módulos de Educação Financeira e Economia Doméstica para o planejamento e a gestão eficiente do orçamento das famílias.

A gerente de Atenção à Família da Semas, Juliana Moura, disse que o impacto social das ações reverbera diretamente no cotidiano familiar, pois as oficinas de planejamento financeiro e relações interpessoais geram estabilidade emocional, fortalece os vínculos familiares e comunitários e suporte para que os indivíduos caminhem para a superação das vulnerabilidades.

A secretária de Assistência Social, Carla Scardua, fez questão de frisar que o balanço positivo deste semestre consolida a transformação social pretendida pelas políticas públicas, assegurando que o conhecimento técnico e os direitos sociais cheguem com dignidade a quem mais precisa, promovendo uma autonomia financeira duradoura.