Projeto da PM usa cavalos para reabilitar crianças no Espírito Santo

Quando Maria Cecília de Souza Walger Pinto subiu em um cavalo pela primeira vez, poucos imaginavam que aquele momento marcaria o início de uma transformação. A criança, que nasceu com mielomeningocele – uma grave malformação congênita da coluna vertebral que compromete os movimentos dos membros inferiores – encontrou na equoterapia um caminho para conquistar autonomia. Hoje, ela caminha, brinca e supera, a cada dia, desafios que antes pareciam intransponíveis.

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“A gente sente uma emoção muito grande quando vê a evolução da Maria Cecília. Ela não andava e foi a partir da equoterapia, indicada por todos os médicos que a acompanharam, que começou a ganhar mobilidade. Hoje ela tem as limitações dela, mas anda bem. Foi um tratamento muito importante para nossa família”, contou a mãe, Roberta de Souza Vieira.

Outra história que emociona é a da pequena Sophia Souza Silva, de 9 anos. Sobrevivente de uma hérnia diafragmática – condição em que órgãos abdominais passam para a cavidade torácica devido a uma falha no diafragma –, ela apresentava dificuldades para caminhar e sofria constantes quedas. Há cerca de um ano e meio, iniciou as sessões de equoterapia e, segundo a mãe, Sirleide Souza Silva, a mudança foi surpreendente.

“Ela caía demais. Hoje corre direitinho, sem tropeçar, sem cair. A musculatura ficou muito mais fortalecida. Para mim, essa equoterapia é um milagre de Deus na vida dela”, afirmou.

Histórias como as de Maria Cecília e Sophia se repetem há quase três décadas no Programa Social de Equoterapia da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). Criado em 1996, o projeto oferece atualmente cerca de 140 atendimentos mensais a crianças e adultos com deficiência ou necessidades específicas, promovendo ganhos na mobilidade, no equilíbrio, na coordenação motora e também no desenvolvimento social. Ao longo de sua trajetória, mais de 3 mil pessoas já foram beneficiadas.

A equoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo como instrumento de reabilitação física, cognitiva e emocional. O passo do animal realiza movimento semelhante ao caminhar humano, o que faz com que o praticante faça ajustes musculares constantes para manter o equilíbrio, estímulo que fortalece a coordenação motora, a postura e o tônus muscular. Reconhecida no Brasil como recurso complementar de reabilitação, a técnica também favorece ganhos sociais e emocionais, construídos no vínculo entre o praticante, o animal e a equipe da PMES.

De acordo com o Major Carlo Marx, do Regimento de Polícia Montada da PMES, os resultados vão muito além dos aspectos físicos. “O impacto que o programa causa na vida das famílias é imenso. Além da reabilitação, vemos crianças que passam a socializar melhor, ganham mais autonomia e qualidade de vida. Agora, vamos ganhar uma nova rampa de acesso, que vai potencializar ainda mais nosso atendimento, facilitando a montaria de crianças que utilizam cadeiras de rodas e de pacientes com maior dificuldade de mobilidade”.

O programa dará mais um passo importante para melhorar esse atendimento. Nesta semana, foi realizado evento de formalização da parceria entre a PMES, o Espírito Santo em Ação e a Vale para a construção de uma nova rampa de acesso aos praticantes. A estrutura permitirá que participantes com limitações motoras façam a montaria de forma mais segura, confortável e acessível.

A iniciativa reúne o poder público e a iniciativa privada em torno de um projeto que transforma vidas há mais de 30 anos. Para o diretor de Formação de Lideranças do Espírito Santo em Ação, Gustavo Ribeiro, o investimento mostra a importância das parcerias em benefício da sociedade.

“Esse é um projeto muito importante, uma iniciativa que atravessa governos, tornou-se um projeto de Estado e já impactou mais de 3 mil pessoas. É muito gratificante contribuir para uma ação que ajuda, de forma terapêutica, tantas famílias e demonstra como a parceria entre instituições pode gerar benefícios concretos para a sociedade”.

O diretor de Segurança Empresarial da Vale, Marcelo Barros, destacou que apoiar a iniciativa está alinhado ao propósito da empresa de contribuir para o desenvolvimento social. “É um momento muito relevante para nós. Esse projeto muda a vida de crianças, adolescentes e de suas famílias por meio da equoterapia, uma metodologia reconhecida em todo o Brasil. Ficamos muito orgulhosos de participar dessa parceria com o Espírito Santo em Ação e a Polícia Militar para fortalecer uma iniciativa tão importante para o Estado e para a sociedade”.

A pista de Equoterapia do Regimento de Polícia Montada (RPMont) fica em Boa Vista, na Serra e o contato pode ser realizado por meio do número (27) 3636-0281.