Projeto social leva serviços da Semcit aos bairros de Cachoeiro

A Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit) será um dos participantes da nova edição do projeto “CRAS em Movimento: Projeto Social em Ação no Território”, promovido pela Prefeitura Municipal de Cachoeiro através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes).

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A ação acontecerá nesta sexta-feira (10), das 8h30 às 12h30, na Igreja Católica – Comunidade São Brás, localizada na Rua Benedito Vianna, 12, bairro Alto Novo Parque (atrás do supermercado Polonini).

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A iniciativa tem como objetivo aproximar os serviços da Assistência Social da população, ampliando o acesso aos direitos socioassistenciais e fortalecendo os vínculos familiares e comunitários nos territórios atendidos pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

A Semcit participa com o Emprega Cachoeiro, ofertando vagas de emprego em empresas do município. “Traga seu currículo e venha conferir as oportunidades”, convoca a secretária da pasta, Ednalva Marin.

Nesta edição, serão ofertadas vagas no Supermercado Sempre Tem (auxiliar de açougueiro, repositor de perecíveis, operador de caixa e repositor de mercadorias) e na empresa Uniaves (auxiliar industrial).

Veja as vagas

O Sempre Tem está aceitando currículos também de candidatos PCD e oferece ticket alimentação, vales-compra assiduidade, refeitório próprio, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, weelhub, universidade corporativa e convênio compras. Todas as vagas exigem ensino fundamental completo, exceto a de Operador de Caixa, que pede que o candidato tenha ensino médio completo.

Já a Uniaves, que assim como o Sempre Tem, não exige experiência dos candidatos, oferece ticket alimentação, transporte, plano de saúde com coparticipação, plano odontológico, seguro de vida em grupo, parcerias para desconto em cursos e graduações e kit natalino com produtos Pif Paf.

Cras em Movimento

Além da Semcit, a ação conta também com diversos outros serviços sociais como inclusão e atualização do Cadastro Único, informações sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC), Tarifa Social de Água e Esgoto, emissão da Carteira da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência (PCD), orientações sobre os direitos do consumidor, entre outros.

O projeto “CRAS em Movimento” possui caráter itinerante e continuará percorrendo os territórios atendidos pelos CRAS do município, consolidando-se como uma estratégia permanente de ampliação do acesso aos serviços da Proteção Social Básica em Cachoeiro de Itapemirim.