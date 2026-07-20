Quem será a nova rainha? Sete candidatas disputam a coroa em Alfredo Chaves
Além da Rainha, também serão eleitas a 1ª e a 2ª Princesa, que representarão Alfredo Chaves em eventos e ações de divulgação ao longo do próximo ano.
A tradição, a beleza e o orgulho de representar as comunidades de Alfredo Chaves estarão em destaque na escolha da Rainha, 1ª Princesa e 2ª Princesa da 51ª Festa da Banana e do Leite. O concurso será realizado na próxima sexta-feira (24), às 20h30, durante a programação oficial da festa.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Neste ano, sete candidatas, cada uma representando uma comunidade do município, subirão à passarela para disputar o título que simboliza a cultura, a força e a hospitalidade do povo alfredense. Além da Rainha, também serão eleitas a 1ª e a 2ª Princesa, que representarão Alfredo Chaves em eventos e ações de divulgação ao longo do próximo ano.
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Mais do que um concurso de beleza, a escolha da corte valoriza as comunidades alfredenses e reforça o sentimento de pertencimento à maior festa do município. As candidatas representam diferentes localidades e levam para a passarela a história, a cultura e as tradições que fazem da Festa da Banana e do Leite um dos eventos mais importantes do Espírito Santo.
As candidatas são:
- Emilly Martins Vaneli, 19 anos – São Martinho
- Helena Lemos Meneghel, 15 anos – Ibitiruí
- Kamilly Vitória Rosa Lorenzini, 22 anos – Santa Terezinha
- Luana Emanuelly Souza, 21 anos – Araponga
- Maria Aparecida Amaral Gaigher, 24 anos – Parque Residencial
- Nayara Dona Pietralonga, 18 anos – Siribeira
- Rafaela das Chagas Colodetti, 16 anos – Iriritimirim
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