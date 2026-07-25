Receita dos municípios capixabas cresce 3,3%

A receita total dos 78 municípios do Espírito Santo alcançou R$ 27,91 bilhões em 2025. O valor representa crescimento de 3,3% em comparação com o ano anterior.

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Os dados integram a 32ª edição do anuário Finanças dos Municípios Capixabas, produzido pela Aequus Consultoria.

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Apesar do resultado positivo, o levantamento mostra que as receitas municipais cresceram em ritmo mais lento. A desaceleração ocorre de forma gradual desde 2022, quando a alta chegou a 11,6%.

A redução no ingresso de recursos provenientes de operações de crédito contribuiu para o desempenho mais moderado. Esse movimento costuma ocorrer no primeiro ano de mandato das administrações municipais.

Receitas correntes avançam

As receitas correntes, utilizadas pelas prefeituras para manter serviços e atividades administrativas, totalizaram R$ 26,28 bilhões. O montante cresceu 5,8% em relação a 2024.

Já as receitas de capital caíram 25,7% e encerraram o ano em R$ 1,63 bilhão.

Os recursos provenientes de operações de crédito recuaram de R$ 845,2 milhões para R$ 190 milhões. A queda teve peso importante no resultado geral das finanças municipais.

Arrecadação própria perde velocidade

A arrecadação tributária própria dos municípios cresceu 5,7% e chegou a R$ 5,54 bilhões.

Apesar do avanço, o percentual ficou abaixo dos registrados nos três anos anteriores. A alta havia sido de 10,8% em 2022, 14,4% em 2023 e 12,2% em 2024.

O Imposto sobre Serviços (ISS) permaneceu como a principal fonte da arrecadação tributária municipal. O tributo respondeu por 54,9% do total e somou R$ 3,04 bilhões, crescimento de 5,6%.

O resultado acompanhou a perda de ritmo do setor de serviços no Espírito Santo. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o volume do segmento cresceu apenas 1,2% em 2025, depois de avançar 6,2% em 2024.

IPTU chega a R$ 757,4 milhões

A arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) aumentou 7,6% e atingiu R$ 757,4 milhões.

Dos 78 municípios capixabas, 61 registraram crescimento na receita do tributo.

Vila Velha manteve a liderança estadual, com arrecadação de R$ 166,7 milhões e alta de 9,6%.

A Serra arrecadou R$ 135,4 milhões, aumento de 12,4%. Com o resultado, o município ultrapassou Vitória e assumiu a segunda posição no ranking capixaba.

ITBI alcança novo recorde

O Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) também apresentou crescimento em 2025.

A arrecadação alcançou o recorde histórico de R$ 441,3 milhões, alta de 7,2%, mesmo em um cenário marcado por juros elevados.

O desempenho indica que as transações imobiliárias continuaram contribuindo para as receitas municipais ao longo do ano.

Transferências aumentam

O Fundo de Participação dos Municípios (FPM) transferiu R$ 3,5 bilhões às cidades capixabas em 2025.

O valor cresceu 7,3%, percentual superior à média nacional de 6,5%.

A quota-parte municipal do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (QPM-ICMS) somou R$ 4,50 bilhões, alta de 3,4%.

O resultado acompanhou a desaceleração da economia brasileira. O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 2,3% em 2025, abaixo dos 3,4% registrados no ano anterior.

Segundo o economista e editor do anuário, Alberto Borges, os dados confirmam a continuidade do crescimento das receitas municipais, ainda que em ritmo mais moderado.

Para ele, o cenário representa uma normalização após anos de expansão mais intensa, e não uma retração das finanças públicas municipais.

Fundeb mantém saldo positivo

Os municípios capixabas encerraram 2025 com saldo positivo de R$ 2,65 bilhões no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

O resultado correspondeu a 10,1% da receita corrente municipal.

As cidades receberam R$ 4,70 bilhões do fundo e destinaram R$ 2,05 bilhões para sua formação.

O anuário utilizou informações das prestações de contas enviadas pelos 78 municípios ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), administrado pela Secretaria do Tesouro Nacional.c