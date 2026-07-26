Ricardo Ferraço reúne mais de 60 prefeitos e reforça compromisso municipalista

Pré-candidato à reeleição, o governador Ricardo Ferraço reuniu, na tarde deste sábado (25), mais de 60 prefeitos e cerca de 50 vice-prefeitos de todas as regiões do Espírito Santo, em um cerimonial em Vitória. O encontro contou ainda com a presença do candidato ao Senado, o ex-governador Renato Casagrande, e reforçou a aliança construída nos últimos anos entre o Governo do Estado e as administrações municipais.

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Ao abrir a reunião, Ricardo destacou o caráter municipalista da atual gestão e afirmou que o diálogo permanente com os prefeitos tem sido fundamental para ampliar investimentos e melhorar a qualidade de vida da população nos 78 municípios capixabas.

“Nosso Governo tem diálogo, não impõe, acolhe. Não afasta, agrega. É um Governo que não se mete em brigalhada ideológica, porque o papel de um governador é proteger o Estado e os municípios. Muitas atividades são responsabilidades das prefeituras, mas muitos municípios não têm condições de executar sozinhos e nós não ignoramos o sofrimento das pessoas”, afirmou.

O governador ressaltou que a população espera soluções concretas, independentemente da esfera responsável pela execução dos serviços públicos.

“O cidadão não quer saber se a poeira da estrada continua entrando pela sua janela porque o governador ou o prefeito não asfaltou. Quem procura atendimento na saúde ou uma sala de aula de qualidade para o filho também não quer saber se a responsabilidade é de A ou de B. Com esse viés municipalista, fazemos parcerias com todos os municípios, resolvemos problemas, realizamos sonhos e levamos desenvolvimento e qualidade de vida para todos”, acrescentou.

Ricardo também destacou que a parceria construída ao longo dos últimos anos permitiu ao Espírito Santo alcançar um novo patamar de investimentos e desenvolvimento, consolidando uma relação de confiança entre o Governo do Estado e os gestores municipais.

Ao participar do encontro, Renato Casagrande ressaltou a continuidade desse trabalho e afirmou que Ricardo representa a segurança necessária para manter o ritmo de investimentos no Espírito Santo.

“Todos os 78 municípios receberam os maiores investimentos de sua história. Com Ricardo, temos segurança para dar continuidade a essa parceria, sabendo que não teremos paralisação de obras, investimentos, programas e ações. O Espírito Santo tem sido referência para o Brasil e precisamos continuar pisando fundo no acelerador”, destacou.

A reunião foi marcada pela presença de lideranças municipais de todas as regiões do Estado e simbolizou o fortalecimento da base política que apoia a candidatura de Ricardo Ferraço à reeleição e de Renato Casagrande ao Senado Federal.