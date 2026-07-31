Senador Magno Malta volta defender a cloroquina e faz discurso contra vacina
A declaração foi feita durante evento, nesta quinta-feira (30), em Cachoeiro de Itapemirim.
O senador baiano, erradicado no Espírito Santo, Magno Malta (PL-ES) voltou a defender posições adotadas durante a pandemia de covid-19 e fez críticas à vacinação. As declarações foram feitas, nesta quinta-feira (30), durante evento político ao lado do ex-prefeito de Vitória e pré-candidato ao Governo do Estado, Lorenzo Pazolini (Republicanos), em Cachoeiro de Itapemirim.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
“Se nós elegermos 42 pitbulls que nunca tomaram vacina para o Senado, o Brasil muda. Se não for nesse nível, o Brasil não muda. Eu sou um dos pitbulls que nunca tomou vacina. Aliás, nem a vacina da covid eu tomei”, afirmou.
Malta ainda disse que o Senado deveria ser composto por parlamentares que compartilhassem sua posição sobre a vacinação contra a covid-19.
O senador também voltou a defender medicamentos como a cloroquina e a ivermectina, que não têm eficácia comprovada para o tratamento da covid-19. Ele ainda criticou um cientista e afirmou que houve omissão de informações sobre esses medicamentos durante a pandemia.
“Está vendo? O pai da covid, cientista, que desclassificou a cloroquina e a ivermectina, medicamentos que poderiam ter salvado vidas, quando foi questionado e a verdade apareceu, invocou a Quinta Emenda para ficar calado. Porque a máscara caiu.
E qual foi o líder do mundo que falou sobre ivermectina e cloroquina? Jair Bolsonaro. Mesmo assim, disseram que ele era genocida”, disse Malta.
Além de Pazolini, o evento contou com a participação do deputado federal Gilvan da Federal, do presidente estadual do Republicanos, Erick Musso, da pré-candidata ao Senado Manguinha Malta (PL) e dos vereadores de Cachoeiro Lucas Mello (PL) e Coronel Fabrício (PL).
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