Sexta-feira terá frio e chuva rápida no Espírito Santo; veja a previsão

Nesta sexta-feira (17), a previsão do tempo indica sol entre nuvens e possibilidade de chuva rápida em algumas cidades capixabas.

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De acordo com a meteorologia, pode chover de forma passageira na Região Nordeste e no litoral do Espírito Santo.

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No interior e nas regiões de montanha, o tempo deve permanecer firme, sem previsão de chuva.

Confira as temperaturas previstas para algumas regiões: