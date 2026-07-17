Sexta-feira terá frio e chuva rápida no Espírito Santo; veja a previsão
Região Nordeste e litoral podem registrar chuva passageira, enquanto o interior e as áreas de montanha terão tempo firme.
Nesta sexta-feira (17), a previsão do tempo indica sol entre nuvens e possibilidade de chuva rápida em algumas cidades capixabas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a meteorologia, pode chover de forma passageira na Região Nordeste e no litoral do Espírito Santo.
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No interior e nas regiões de montanha, o tempo deve permanecer firme, sem previsão de chuva.
Confira as temperaturas previstas para algumas regiões:
- Na Região Sul, a temperatura mínima será de 15 °C, enquanto a máxima não deve ultrapassar 25 °C.
- Na Grande Vitória, os termômetros devem variar entre 17 °C e 26 °C ao longo do dia.
- Nas áreas mais altas e na Região Serrana, a mínima prevista é de 12 °C, e a máxima pode chegar a 21 °C.
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