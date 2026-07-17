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Sexta-feira terá frio e chuva rápida no Espírito Santo; veja a previsão

Região Nordeste e litoral podem registrar chuva passageira, enquanto o interior e as áreas de montanha terão tempo firme.

Previsão do tempo
Foto: Kimberlly Pereira

Nesta sexta-feira (17), a previsão do tempo indica sol entre nuvens e possibilidade de chuva rápida em algumas cidades capixabas.

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De acordo com a meteorologia, pode chover de forma passageira na Região Nordeste e no litoral do Espírito Santo.

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No interior e nas regiões de montanha, o tempo deve permanecer firme, sem previsão de chuva.

Confira as temperaturas previstas para algumas regiões:

  • Na Região Sul, a temperatura mínima será de 15 °C, enquanto a máxima não deve ultrapassar 25 °C.
  • Na Grande Vitória, os termômetros devem variar entre 17 °C e 26 °C ao longo do dia.
  • Nas áreas mais altas e na Região Serrana, a mínima prevista é de 12 °C, e a máxima pode chegar a 21 °C.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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