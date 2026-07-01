Sul do ES tem queda de 39% nos homicídios e bate recorde histórico

A Região Sul do Espírito Santo foi o principal destaque na queda dos homicídios no primeiro semestre de 2026. Entre janeiro e junho, os casos caíram 39,4%, passando de 33 para 20 registros. O resultado é o menor da série histórica regional.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O desempenho do Sul acompanha um cenário positivo em todo o Estado. O Espírito Santo registrou 360 homicídios no primeiro semestre de 2026, uma redução de 7% em comparação com o mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 387 assassinatos.

Leia mais: Do romance para a delegacia: casal é preso com droga em Anchieta

Com esse resultado, o Estado alcançou o menor número de homicídios para um primeiro semestre desde o início da série histórica, em 1996.

O mês de junho também marcou um novo recorde. Ao todo, o Espírito Santo registrou 39 homicídios, o menor número já contabilizado em um único mês desde o início do levantamento. Além disso, o Estado teve dez dias, não consecutivos, sem registros de homicídio ou feminicídio.

A Região Metropolitana também apresentou resultado histórico. Em junho, os municípios da região registraram 12 homicídios, o menor índice mensal da série histórica.

Segundo o governador Ricardo Ferraço, os indicadores mostram avanço na política de segurança pública adotada no Estado. Ele destacou que o Espírito Santo teve o melhor semestre e o melhor mês da série histórica, além dos dez dias sem homicídios ou feminicídios.

Ferraço também afirmou que os resultados decorrem de investimentos contínuos nas forças de segurança. De acordo com o governador, o Estado tem reforçado a valorização dos profissionais, o uso de tecnologia, a inteligência policial, a infraestrutura, os equipamentos e a integração entre as instituições.

Queda em outras regiões

Além do Sul, outras regiões também registraram redução nos homicídios. A Região Metropolitana teve queda de 10,3%, com 174 homicídios entre janeiro e junho deste ano, contra 194 no mesmo período de 2025.

Já a Região Noroeste reduziu os homicídios em 8,6%. O número passou de 58 para 53 casos no acumulado do primeiro semestre.

Por outro lado, a Região Norte apresentou leve alta, com um caso a mais em comparação com o mesmo período do ano passado. A Região Serrana segue como ponto de atenção, com crescimento de 55,6%. Os homicídios passaram de 18 para 28 casos no acumulado do ano.

Programa Estado Presente

Os resultados estão ligados às ações do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, que integra estratégias de prevenção, repressão qualificada e fortalecimento das forças de segurança.

O programa utiliza a análise permanente dos indicadores criminais para orientar ações em cada região do Estado. A partir desses dados, as forças de segurança planejam operações específicas para enfrentar a criminalidade violenta.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, afirmou que o trabalho envolve planejamento contínuo, inteligência, tecnologia e investigação. Segundo ele, a integração entre as forças de segurança e os investimentos permanentes têm contribuído para os resultados registrados no primeiro semestre e no mês de junho.