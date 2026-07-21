Suspeito de vender lotes ilegalmente é preso em Vila Velha

Um homem de 40 anos foi preso no bairro Barra do Jucu, em Vila Velha, suspeito de aplicar golpes na venda irregular de terrenos e também em negociações envolvendo uma empresa de energia solar. A prisão ocorreu no dia 9 de julho, durante uma ação da Polícia Civil.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A investigação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações, vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais.

Leia mais: Incêndio atinge Arquivo Geral do Tribunal de Justiça do Espírito Santo

Segundo a Polícia Civil, o suspeito comercializava lotes de forma ilegal e usava documentos em nome de uma empresa para dar aparência de regularidade às negociações.

O homem foi abordado enquanto negociava a compra e a venda de um terreno comercializado de maneira irregular.

Durante a ação, os policiais apreenderam um cheque emitido por uma das vítimas e documentos que teriam sido usados nas negociações.

De acordo com a investigação, o material ajudava a sustentar a falsa aparência de legalidade das vendas. Contra o homem já havia um mandado de prisão preventiva por estelionato.

A ordem judicial está relacionada a outra investigação, que apura golpes cometidos por meio de uma empresa do setor de energia solar.

Segundo a Polícia Civil, clientes realizaram pagamentos por equipamentos e serviços de instalação, mas os produtos e os trabalhos contratados não teriam sido entregues.

Mais detalhes sobre o caso serão apresentados pela Polícia Civil durante uma coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira (21), em Vitória.