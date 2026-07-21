Suspeito de vender lotes ilegalmente é preso em Vila Velha
Homem de 40 anos foi preso em Vila Velha suspeito de vender lotes ilegalmente e aplicar golpes por meio de empresa de energia solar.
Um homem de 40 anos foi preso no bairro Barra do Jucu, em Vila Velha, suspeito de aplicar golpes na venda irregular de terrenos e também em negociações envolvendo uma empresa de energia solar. A prisão ocorreu no dia 9 de julho, durante uma ação da Polícia Civil.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A investigação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações, vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais.
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Segundo a Polícia Civil, o suspeito comercializava lotes de forma ilegal e usava documentos em nome de uma empresa para dar aparência de regularidade às negociações.
O homem foi abordado enquanto negociava a compra e a venda de um terreno comercializado de maneira irregular.
Durante a ação, os policiais apreenderam um cheque emitido por uma das vítimas e documentos que teriam sido usados nas negociações.
De acordo com a investigação, o material ajudava a sustentar a falsa aparência de legalidade das vendas. Contra o homem já havia um mandado de prisão preventiva por estelionato.
A ordem judicial está relacionada a outra investigação, que apura golpes cometidos por meio de uma empresa do setor de energia solar.
Segundo a Polícia Civil, clientes realizaram pagamentos por equipamentos e serviços de instalação, mas os produtos e os trabalhos contratados não teriam sido entregues.
Mais detalhes sobre o caso serão apresentados pela Polícia Civil durante uma coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira (21), em Vitória.
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