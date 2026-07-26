Tarifas dos EUA podem chegar a 37,5% para mais de 480 produtos do ES; veja quais são

A tarifa adicional de 12,5% aplicada pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros entrou em vigor nesta sexta-feira (24). Com a cobrança de 25% anunciada anteriormente, a taxação pode chegar a 37,5% para mais de 480 produtos exportados pelo Espírito Santo.

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Ao todo, mais de 500 itens da pauta capixaba serão alcançados por pelo menos uma das duas medidas. Rochas naturais, ovos, chocolates, minérios de ferro e alguns pescados aparecem entre os produtos afetados.

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O levantamento considera as exportações realizadas pelo estado do Espírito Santo em 2025. A análise utiliza dados do Comex Stat e as listas divulgadas pelo governo norte-americano.

Estados Unidos são o principal destino das exportações capixabas

O presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Paulo Baraona, afirmou que a entidade acompanha o novo cenário tarifário ao lado da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Segundo Baraona, o Espírito Santo está entre os estados brasileiros mais dependentes das exportações para os Estados Unidos.

Em 2025, o mercado norte-americano recebeu 27% das exportações capixabas. As vendas somaram US$ 2,8 bilhões no período.

“O Espírito Santo está entre os estados com maior grau de dependência das exportações para os EUA. O país segue como o principal parceiro comercial capixaba”, afirmou.

O presidente defendeu o diálogo técnico e diplomático entre os dois países. Para ele, a negociação e a previsibilidade são fundamentais para preservar a relação comercial.

“Ao mesmo tempo, seguiremos trabalhando para diversificar a pauta exportadora capixaba, ampliar a presença do Espírito Santo em outros mercados e proteger a competitividade da nossa indústria”, declarou Baraona.

Mais de 480 produtos podem pagar tarifa de 37,5%

O primeiro cenário reúne os produtos atingidos simultaneamente pelas tarifas de 25% e 12,5%.

A cobrança combinada pode alcançar mais de 480 itens. Esses produtos movimentaram aproximadamente US$ 231,6 milhões em exportações capixabas para os Estados Unidos em 2025.

O valor corresponde a 8,2% das vendas do Espírito Santo ao mercado norte-americano.

Granitos, mármores, outras pedras de cantaria, ovos e chocolates estão entre os produtos incluídos nesse grupo.

Tarifa de 12,5% atinge produtos que movimentaram US$ 850,7 milhões

Outro grupo reúne 18 itens que serão atingidos exclusivamente pela tarifa de 12,5%.

Apesar da quantidade menor de produtos, eles movimentaram US$ 850,7 milhões em 2025. O montante representa 30% das exportações capixabas destinadas aos Estados Unidos.

O grupo inclui produtos do setor de rochas naturais, minérios de ferro, alguns tipos de celulose e determinados pescados.

Doze produtos serão taxados apenas em 25%

O terceiro cenário envolve 12 produtos sujeitos exclusivamente à tarifa de 25%.

Juntos, esses itens somaram US$ 19,6 mil em exportações durante 2025. A participação deles nas vendas capixabas para os Estados Unidos ficou próxima de zero.

A lista inclui açúcares, sementes e legumes.

Café, petróleo e gengibre estão entre os isentos

O levantamento identificou 160 produtos capixabas isentos das duas tarifas anunciadas em julho de 2026.

Esses itens movimentaram aproximadamente US$ 915 milhões em 2025. O valor equivale a quase 33% das exportações do Espírito Santo aos Estados Unidos.

Entre os produtos preservados estão a celulose semibranqueada de maior representatividade no setor, petróleo, café não torrado, café solúvel, motores elétricos e gengibre.

Produtos de aço continuam sujeitos à tarifa de 50%

Os produtos de aço permanecem sujeitos à tarifa de 50% aplicada pelos Estados Unidos desde 2025.

Essa cobrança é específica para o setor siderúrgico e não possui relação com as duas novas tarifas direcionadas aos produtos brasileiros.

Em 2025, o aço respondeu por aproximadamente 30% das exportações capixabas ao mercado norte-americano. As vendas alcançaram US$ 862 milhões no período.

Com as novas medidas, indústrias e exportadores capixabas enfrentam o desafio de preservar a competitividade nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, ampliar a presença em outros mercados internacionais.