Tempo muda e chuva deve atingir cidades capixabas nesta sexta-feira

A sexta-feira (24) começa com condições favoráveis à chuva em áreas do litoral do Espírito Santo. A entrada de umidade vinda do mar aumenta a nebulosidade e pode provocar precipitações nas primeiras horas do dia.

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Segundo o Incaper, as nuvens devem se abrir gradualmente no decorrer da sexta-feira. As temperaturas permanecem estáveis no estado.

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Nas regiões afastadas do litoral, o céu fica parcialmente nublado. O boletim estadual não prevê chuva para essas áreas. A tendência foi atualizada pelo Incaper às 9h de terça-feira (21).

Grande Vitória

A Grande Vitória pode registrar maior concentração de nuvens e chuva rápida no começo do dia. A expectativa é de melhora ao longo das horas, com períodos de abertura de sol.

Em Vitória, a projeção horária indica temperaturas próximas de 20°C durante a madrugada e 27°C nos períodos mais quentes. Há possibilidade de chuva passageira, principalmente entre o fim da manhã e a noite.

Região Sul

No litoral sul, a umidade marítima também pode provocar chuva nas primeiras horas da sexta-feira. O interior da região terá variação de nuvens, mas o boletim do Incaper não indica chuva.

Em Cachoeiro de Itapemirim, as temperaturas devem variar aproximadamente entre 18°C e 28°C. O município começa o dia com maior nebulosidade, enquanto a tarde terá temperaturas mais elevadas.

Região Serrana

A Região Serrana terá céu parcialmente nublado e tempo estável. Não há previsão de chuva para as áreas mais afastadas da faixa litorânea, conforme o boletim estadual.

O frio aparece com maior intensidade nas áreas elevadas durante a madrugada e o início da manhã. Em Venda Nova do Imigrante, a projeção aponta temperaturas entre 10°C e 21°C.

Região Norte

Os municípios próximos ao litoral norte podem registrar chuva rápida no começo da sexta-feira. As nuvens devem diminuir no decorrer do dia, permitindo períodos de sol.

Em Linhares, as temperaturas ficam próximas de 20°C a 28°C. A previsão por cidade indica alternância entre sol e nebulosidade durante o dia.

Região Noroeste

Na Região Noroeste, o céu permanece parcialmente nublado. O Incaper não prevê chuva para a região, e as temperaturas seguem sem mudanças expressivas.

Litoral Nordeste

O litoral nordeste capixaba também começa a sexta-feira com possibilidade de chuva. A umidade trazida pelos ventos marítimos mantém o céu carregado pela manhã, mas as nuvens perdem força durante o dia.