Virada brusca no tempo: frente fria avança e muda o clima no Espírito Santo
Frente fria avança pelo Sudeste e deve provocar chuva, aumentar a umidade e aliviar o calor após dias de tempo seco e ensolarado.
Os dias de calor, céu azul e baixa umidade estão perto do fim no Sudeste. Uma frente fria avança pelo Sul do Brasil e deve romper o bloqueio provocado por uma massa de ar seco e quente, levando chuva no Espírito Santo e nos outros estados da região.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Nos últimos dias, o sistema manteve as frentes frias afastadas e dificultou a formação de nuvens carregadas. Sem chuva e sem a entrada de ar polar, as tardes ficaram mais quentes e o ar permaneceu muito seco.
Frente fria muda o tempo no Sudeste
A aproximação da frente fria deve aumentar a nebulosidade e provocar chuva em diversas áreas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.
Com a mudança, a semana que começou sob calor e tempo seco deve terminar com mais umidade e temperaturas amenas em vários locais, incluindo as capitais.
A intensidade e o momento da mudança podem variar entre os estados conforme o avanço do sistema.
Umidade deve aumentar
Além da chuva, a frente fria deve ajudar a elevar os níveis de umidade do ar, reduzidos pela atuação da massa de ar seco.
A mudança representa um alívio após vários dias de tempo firme e tardes quentes. Também deve diminuir a sensação de ressecamento percebida pelos moradores da região.
A meteorologista Josélia Pegorim explica como e quando o tempo deve mudar em cada estado do Sudeste. Mais informações sobre o avanço da frente fria estão disponíveis no site da Climatempo.
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